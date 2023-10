Samsung annuncia il nuovo Galaxy S23 FE e le Buds FE

Samsung Electronics ha annunciato l’ingresso della nuova serie FE all’interno dell’ecosistema Samsung Galaxy: i nuovi Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ e Galaxy Buds FE. “Samsung è costantemente impegnata a offrire a ogni utente il meglio dell’innovazione attraverso fantastiche esperienze mobili, in linea con il proprio stile di vita”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “I nostri nuovi dispositivi FE propongono una ricca gamma di entusiasmanti funzionalità premium che, da sole o all’interno di un ecosistema connesso, consentono agli utenti Galaxy di massimizzare la loro creatività e produttività”. Galaxy S23 FE rimane fedele al design della serie S presentando una nuova fotocamera e finitura di alta qualità con certificazione contro acqua e polvere IP68 all’acqua e alla polvere IP68, per un design ancora più elegante. Inoltre, è caratterizzato da materiali e imballaggi riciclati, che garantiscono durata, funzionalità e sostenibilità. Disponibile in una serie di nuovi colori, il nuovo Galaxy S23 FE consente agli utenti di scegliere il colore che meglio si adatta al loro stile.

L’obiettivo ad alta risoluzione da 50MP e lo zoom ottico 3X garantiscono la nitidezza dei dettagli di ogni scena. Dopo il tramonto, la funzione Nightography di Galaxy S23 FE permette di scattare selfie e ritratti chiari e in colori realistici anche in scarse condizione di luce. Grazie alla stabilizzazione digitale dell’immagine video (VDIS) e allo stabilizzatore ottico di immagini (OIS) della fotocamera posteriore, si possono realizzare scatti perfettamente nitidi anche in movimento. Nella modalità Pro, i comandi per la velocità dell’otturatore, l’apertura e l’ISO e altre funzioni possono essere regolati manualmente in base alle proprie preferenze. L’app Camera Assistant permette di catturare scatti personalizzati e di scegliere quali funzioni automatiche attivare per ottenere un’esperienza fotografica completamente su misura. La fotocamera di Galaxy S23 FE, dotata di strumenti di editing basati sull’IA, offre ampie possibilità di personalizzazione delle proprie creazioni. La batteria di lunga durata da 4.500 mAh si autoregola in modo efficiente per risparmiare energia, ricaricandosi fino al 50 percento in soli 30 minuti con un adattatore da 25 W. Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici. In base all’ambiente circostante, la tecnologia Vision Booster di Galaxy S23 FE rileva automaticamente le condizioni di luce intensa, mantenendo lo schermo vivido come nei modelli flagship. La serie Galaxy S23 FE sarà disponibile in Italia più avanti nel corso dell’anno in diversi colori vivaci, tra cui Mint, Cream, Graphite e Purple. In USA, il telefono costa 599 dollari.

Samsung ha presentato anche le cuffie wireless Galaxy Buds FE, con. funzioni di cancellazione attiva del rumore (ANC) e amplificazione suono ambiente che consentono di ascoltare meglio i suoni desiderati e sentire meno i rumori indesiderati. Inoltre, il beamforming automatico personalizzato del sistema avanzato a tre microfoni, insieme alla rete neurale profonda (DNN) basata sull’IA, separa la voce dal fastidioso rumore di sottofondo per una migliore chiarezza nelle chiamate. I Galaxy Buds FE vantano la maggiore durata della batteria di tutta la serie Buds, offrendo fino a 8,5 ore di riproduzione con gli auricolari e fino a 30 ore totali con l’ausilio della custodia di ricarica. Anche con il sistema ANC attivo, gli auricolari consentono fino a 6 ore di riproduzione e fino a 21 ore totali con l’ausilio della custodia. Ispirati al design iconico ed ergonomico della serie, Galaxy Buds FE sono progettati per garantire il massimo comfort anche durante l’uso prolungato e una vestibilità più personalizzata grazie a tre diverse misure degli auricolari e due misure delle alette. Galaxy Buds FE sono disponibili a 109€ in due diversi colori: grafite e bianco.