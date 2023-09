Samsung, il gaming di scena alla SmartThings Home di Milano

Samsung Electronics Italia ha presentato Discover 'n Play, una serie di tre appuntamenti mensili dedicati al gaming in programma presso la Samsung SmartThings Home di Milano. Il primo incontro si terrà il 30 settembre e i successivi due a ottobre e a novembre. In queste occasioni ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni appassionati del mondo gaming avranno la possibilità di esplorare, insieme ad ospiti d’eccezione, alcuni temi relativi al gaming, assistere a sessioni di gameplay dei Samsung Morning Stars, il team eSports di Samsung, e sfidarsi con i videogiochi del momento. Gli incontri saranno l’occasione per approfondire alcune tematiche emergenti. Sempre più, infatti, si avverte la necessità di trasmettere ai ragazzi i benefici derivanti dal gaming, come ad esempio l’evoluzione del ruolo del gamer e le opportunità lavorative offerte, così come le soft e hard skills che possono essere sviluppate giocando ai propri titoli preferiti.

A condurre e ad accogliere gli ospiti di ogni evento sarà Mattia D’Antoni, content creator attivo su Instagram e Tiktok, affiancato da Caleel, streamer e content creator, e, nell’ultima data, dalla gamer professionista Kurolily e da Dario Moccia, uno dei più famosi streamer italiani che conta quasi 500 mila follower su Twitch. Proprio in occasione dell’ultimo appuntamento di novembre i partecipanti avranno la possibilità di sfidarsi in un torneo finale, che sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch della streamer. Cornice del progetto sarà il Creator Lab, lo spazio gaming all’interno della Samsung SmartThings Home di Milano, in cui sarà possibile provare l’esperienza gaming multi-device di Samsung, che va incontro alle esigenze delle differenti tipologie di gamer, offrendo esperienze di gioco immersive su diversi dispositivi.