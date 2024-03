Samsung lancia i nuovi mediogamma Galaxy A55 e A35

Samsung Electronics ha introdotto i suoi ultimi smartphone, Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G. Entrambi i telefoni includono funzionalità di sicurezza avanzate, come Knox Vault, e miglioramenti fotografici derivati dalle tecnologie di punta di Samsung. Offrono inoltre schermi che si adattano alle condizioni di luce ambientale mediante la tecnologia Vision Booster. Dal punto di vista fotografico, il Galaxy A55 5G vanta la tecnologia Nightography per foto notturne di qualità superiore e un ISP avanzato che migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Sia il Galaxy A55 5G sia il Galaxy A35 5G sono dotati di capacità fotografiche avanzate, inclusa la stabilizzazione ottica e digitale dell'immagine, per ottenere scatti e video nitidi.

I dispositivi sono dotati di schermi Super AMOLED Full HD da 6,6 pollici che mantengono una visualizzazione chiara in varie condizioni di luminosità grazie a Vision Booster. Per quanto riguarda la sicurezza, oltre a Samsung Knox Vault, i dispositivi sono protetti dalla piattaforma Samsung Knox e offrono funzionalità aggiuntive come il Blocco automatico per prevenire l'installazione di app dannose e controlli di sicurezza per la scansione di malware. I nuovi utenti della serie Galaxy A hanno accesso a strumenti come la Dashboard Sicurezza e privacy e la Condivisione privata per una gestione sicura dei dati.

I modelli Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G garantiscono aggiornamenti del sistema operativo Android e dell'interfaccia utente One UI per quattro generazioni e aggiornamenti di sicurezza per cinque anni, assicurando un dispositivo sempre aggiornato e sicuro. Questi smartphone si integrano perfettamente con l'ecosistema Galaxy, permettendo una transizione fluida tra dispositivi come il Galaxy Watch6 e i Galaxy Buds FE, per una maggiore comodità nell'uso quotidiano.

Disponibili in varie colorazioni, Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G sono in vendita in Italia a partire dall'11 marzo. Galaxy A55 5G è disponibile in due configurazioni: una con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a €549,90 e un'altra con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione a €499,90. Il Galaxy A35 5G è anch'esso offerto in due versioni: una con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a €459,90 e una con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione a €399,90. C'è una promozione speciale valida dal 11 al 31 marzo, che consente di acquistare la versione da 256GB di entrambi i modelli al prezzo della versione da 128GB.