San Valentino, la festività dedicata all'amore e alle relazioni in tutte le loro forme, rappresenta un momento di riflessione sulla natura delle nostre connessioni interpersonali. Quest'anno, l'attenzione si focalizza sul benessere psicologico nel contesto delle relazioni, grazie a una partnership tra la popolare app di incontri Tinder e il sito di consulenza psicologica Unobravo.

L'iniziativa mira a creare un ambiente di dating più sicuro e consapevole, promuovendo la salute mentale e il sostegno alla crescita relazionale degli utenti, e parte da una ricerca che rivela dati importanti: l'incremento dei match registrato nei giorni precedenti San Valentino, con un picco del 10% rispetto alla media e del 17% tra gli utenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, sottolinea l'importanza di un approccio responsabile e informato al dating online. Un aumento di 30 milioni di "like" giornalieri, di cui il 70% proveniente dalla fascia giovanile, evidenzia la ricerca di connessioni significative tra i giovani.

La partnership svela una serie di consigli pratici per navigare il mondo degli appuntamenti online con consapevolezza:

l'importanza di conoscere se stessi

tutelare la propria privacy

comunicare con chiarezza esercitare l'ascolto empatico

condividere l'intimità gradualmente

riconoscere i segnali di allarme

gestire il rifiuto

evitare il "ghosting"organizzare incontri sicuri e, soprattutto, essere autentici.

L'enfasi sulla salute mentale e il benessere psicologico come priorità per i giovani single emerge chiaramente dal report "Future of Dating", che sottolinea l'attrattiva di potenziali partner impegnati nel proprio percorso di crescita personale. La Gen Z, in particolare, dimostra una maggiore apertura nel discutere di salute mentale, con il 75% dei giovani single che trova più attraente chi si dedica al proprio benessere psicologico.

"Ciascun incontro rappresenta un'opportunità unica di instaurare connessioni significative. Empatia, gentilezza, rispetto e trasparenza costituiscono l'essenza vitale di ogni relazione costruttiva e appagante. Investire in se stessi, coltivando questi elementi, è fondamentale per poterci relazionare con gli altri. Per questo, in sinergia con Tinder, ci proponiamo di promuovere una cultura di incontri consapevoli, incoraggiando le persone a prendersi cura di sé e a sviluppare una maggiore consapevolezza emotiva. La qualità delle connessioni che creiamo è, infatti, il riflesso diretto dell'attenzione dedicata a noi stessi”, ha commentato la Dottoressa Valeria Fiorenza Perris, Psicoterapeuta e Clinical Director di Unobravo.

“Per Tinder il benessere dei propri utenti è una priorità e grazie alla partnership con Unobravo, siamo in grado di offrire risorse e supporto nell’ambito della salute mentale. Il nostro obiettivo è invitare gli utenti a investire nel proprio benessere mentale che non solo favorisce la crescita personale, ma anche la capacità di connettersi in modo più autentico e consapevole con gli altri. Creiamo uno spazio dove la sicurezza e la serenità sono fondamentali, in quanto elementi chiave per un'esperienza positiva e gratificante su Tinder” ha dichiarato Vicente Balbastre, Senior Communication Manager Southern Europe di Tinder.