Sega annuncia il nuovo gioco di Sonic in esclusiva su dispositivi Apple

Sega ha annunciato Sonic Dream Team, un nuovo platformer d'azione in 3D in arrivo il 5 dicembre in esclusiva per Apple Arcade, il servizio di giochi in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione di giochi che possono essere scaricati senza costi aggiuntivi se non quello dell'abbonamento. Sonic Dream Team si aggiunge agli altri titoli di SEGA per Arcade: Sonic Racing, Sonic Dash+, Samba de Amigo: Party-To-Go e Football Manager 2023 Touch. Sarà possibile giocare a questo titolo su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. In questa nuovissima avventura di Sonic, il perfido Dr. Eggman ha scoperto il Reverie, un antico dispositivo in grado di materializzare i sogni. Il giocatore esplorerà contorti mondi onirici che si discostano molto dalla Green Hill del gioco originale.