Sicurezza online su PlayStation, Sony celebra la Giornata della salute mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale Sony Interactive Entertainment ha approfondito il forte legame tra la passione per il gioco e l’impegno verso il benessere di tutti coloro che fanno parte delle comunità PlayStation, compresi i team di Moderazione e Sicurezza online della compagnia. A tal proposito, Luke Mears, Online Safety Manager di Sony Interactive Entertainment, ha parlato del suo ruolo, dell'importanza della Giornata Mondiale della Salute Mentale e dei provvedimenti che la compagnia mette in atto per contribuire attivamente a creare esperienze online sicure. Il gioco online è un parco giochi per molte persone in tutto il mondo, che offre uno spazio per lo spirito di squadra, la competizione e la connessione. Purtroppo, a volte le esperienze online possono essere rovinate da comportamenti sgradevoli o offensivi. È qui che entrano in gioco esperti come Luke e il suo team. "Quando si tratta di sicurezza online, questo è più di un semplice lavoro. È la nostra missione. Siamo determinati a creare un ambiente online positivo per tutti i nostri giocatori, un rifugio sicuro dove i giocatori possano divertirsi senza temere molestie o bullismo", afferma Luke.

Mears ha iniziato la sua carriera nella sicurezza online più di dieci anni fa, quando è entrato a far parte di Sony Interactive Entertainment come Community Moderator. "Nell'ultimo decennio sono cambiate molte cose", afferma Luke. Su Internet in generale c'è stato un "passaggio dai forum dedicati alle piattaforme di social network" e, nel contesto dei videogiochi, "il passaggio dalla chat testuale alla chat vocale". Ognuno di questi cambiamenti, o anche solo la naturale evoluzione del modo in cui interagiamo con gli altri online, porta con sé sfide diverse per quanto riguarda la sicurezza online. L'implementazione della segnalazione delle chat vocali, che consente ai giocatori di segnalare le chat vocali offensive attraverso il nostro sistema, ne è un ottimo esempio. È importante disporre di misure per affrontare i casi in cui i giocatori si trovano a disagio e spero che, grazie a queste azioni, le persone riescano a non avere paura di essere se stesse”.

Mears continua: "La maggior parte dei contenuti che gestiamo sono di scarso rilievo. Tuttavia, è incredibilmente appagante avere un impatto positivo sulla vita delle persone", afferma. "Penso che le persone non siano intrinsecamente scortesi. Probabilmente stanno solo avendo una brutta giornata e elaborano i loro sentimenti negativi in maniera tale da far soffrire anche gli altri. Spero che, grazie alle misure che adottiamo e all'educazione che forniamo, scoprano modi più sani di esprimere la loro frustrazione e di elaborare i propri sentimenti negativi".

"Queste opportunità di sensibilizzazione sono particolarmente significative quando i genitori si rivolgono a noi con domande sulle interazioni online dei loro figli. È un'opportunità per noi di fornire risorse e indicazioni per aiutare i genitori a destreggiarsi nel mondo dei giochi online in maniera sicura. In questo modo, non solo salvaguardiamo la salute mentale dei giocatori, ma diamo anche ai genitori la possibilità di assumere un ruolo attivo nelle esperienze online dei propri figli". Sul sito di Sony Interactive Entertainment vengono fornite anche indicazioni sul Parental Control, tra cui la creazione e configurazione di un account per la famiglia su PlayStation Network.

Il lavoro dei Community Moderator è gratificante e appagante, ma è necessario sostenere chi svolge questo importante lavoro. Luke e il suo team lavorano incessantemente per affrontare diverse problematiche. Per aiutare il team a superare queste situazioni, sono stati istituiti programmi dedicati per sostenere la salute mentale e il benessere generale dei Community Moderators. "Sono grato di far parte di un'azienda che si preoccupa dei membri dei propri team. Abbiamo sviluppato un programma di benessere completo per i moderatori della comunità, che è stato recentemente selezionato come finalista ai Great British Workplace Wellbeing Awards del 2022. Questo programma garantisce gli strumenti e il supporto necessari per affrontare le sfide del nostro lavoro, mantenendo la nostra salute mentale".

Celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992, l'obiettivo principale della Giornata Mondiale della Salute Mentale è quello di aumentare la consapevolezza dell'importanza della salute mentale, educare le persone e aiutarle a trovare le risorse necessarie. Normalizzando i problemi di salute mentale, si riduce la stigmatizzazione, incoraggiando così un numero maggiore di persone a prendersene cura. "La Giornata mondiale della salute mentale è importante perché aiuta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Per me la salute mentale è una cosa seria quanto la salute fisica", dice Luke. "Dovremmo esserne consapevoli come lo siamo dei nostri disturbi fisici. Credo che troppe persone non prestino abbastanza attenzione al proprio benessere mentale, e iniziative come la Giornata mondiale della salute mentale potrebbero fare la differenza".