Sid Meier's Civilization VII arriva nel 2025 su console e PC

2K e Firaxis Games hanno annunciato il lancio di Sid Meier's Civilization VII, il nuovo capitolo della celebre serie di giochi di strategia, previsto per l'11 febbraio 2025. La serie, che ha venduto oltre 70 milioni di copie a livello globale, continua a evolversi con questo settimo episodio, introducendo innovazioni significative nel gameplay. Civilization VII sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (via Steam ed Epic Games Store), nonché su Mac e Linux tramite Steam. Una delle novità principali è il supporto per il cross-play e la cross-progression, consentendo ai giocatori di proseguire le loro partite su piattaforme diverse. Il gioco è già disponibile per il preordine.

Le prime anticipazioni sul gioco sono state rivelate durante l'Opening Night Live della Gamescom, con un successivo approfondimento sul gameplay che ha svelato alcune delle nuove funzionalità. Inoltre, è stato annunciato che l'attrice Gwendoline Christie, nota per le sue interpretazioni in Il Trono di Spade e Star Wars, sarà la nuova voce narrante del gioco, come mostrato in un trailer in live-action. In Civilization VII, i giocatori potranno prendere decisioni strategiche che influenzeranno l'evoluzione culturale del proprio impero. Potranno impersonare uno dei numerosi condottieri leggendari, guidando il proprio impero attraverso le diverse Ere della storia e scegliendo in ogni fase la civiltà che meglio rappresenta le proprie ambizioni.

Ed Beach, direttore creativo di Firaxis Games, ha espresso grande entusiasmo per l'uscita del nuovo capitolo, sottolineando come le nuove funzionalità, come la possibilità di selezionare leader e civiltà indipendentemente dall'era storica e un nuovo stile artistico, rendano Sid Meier's Civilization VII un'esperienza unica e coinvolgente. Dennis Shirk, produttore esecutivo di Firaxis Games, ha ribadito l'ambizione del progetto, definendolo il più grande e complesso della serie, con un supporto previsto per molti anni a venire.

Le principali caratteristiche del gioco includono la possibilità di costruire un impero capace di resistere alla prova del tempo, adattandosi e trasformandosi con l'avanzare delle Ere. I giocatori potranno esplorare un mondo dettagliato e interagire con altri leader storici, migliorando le proprie abilità strategiche. La modalità multiplayer offrirà sfide contro altri giocatori, con partite che potranno essere giocate attraverso più Ere o concentrate in una singola sessione. Inoltre, Civilization VII promette un'esperienza accessibile sia ai veterani della serie che ai nuovi arrivati, grazie a un sistema di gioco perfezionato e un tutorial rinnovato.

Il gioco sarà disponibile in tre edizioni: Standard Edition, Deluxe Edition e Founders Edition, quest'ultima con disponibilità limitata fino al 28 febbraio 2025. Sarà disponibile anche una Collector's Edition, con oggetti da collezione fisici a tema. Le varie edizioni offriranno contenuti aggiuntivi, tra cui accesso anticipato al gioco, pacchetti DLC e contenuti esclusivi.