Silent Hill Ascension, premiere della serie interattiva per Halloween

Genvid Entertainment e Konami Digital Entertainment trasmetteranno in streaming la premiere di Silent Hill: Ascension, serie interattiva di Genvid, questa notte alle 2:00 ora italiana. Prima della premiere, Genvid sarà online per un evento pre-show, condotto da Greg Miller e Kinda Funny, durante il quale i fan di Silent Hill potranno riunirsi, prepararsi alla serie in arrivo e chiacchierare con i creatori della serie. Il pre-show della premiere inizierà alle 1:30 CET ed è disponibile nell'app Silent Hill: Ascension, su Ascension.com e sui canali YouTube e Twitch di Kinda Funny.I fan possono installare Silent Hill: Ascension e registrare un account gratuito sul proprio dispositivo mobile o su Ascension.com. Mentre la serie vera e propria non inizierà prima delle 2:00 CET, la prima decisione può già essere presa e avrà un impatto sull'esito delle scene iniziali della live, condizionando il destino di uno dei personaggi, Rachel Hernandez. Inoltre, prima dell'inizio della live, i fan potranno guardare Silent Hill Ascension - The Essentials per capire come funziona la serie. Il video spiega come il pubblico prenderà le decisioni quotidiane e come queste scelte influenzeranno la storia attraverso enigmi e altri elementi. Inoltre, sottolinea che le scelte saranno disponibili per un minimo di 24 ore, in modo che i fan di tutto il mondo possano partecipare senza bisogno di essere presenti in live. "Il pubblico sperimenterà Silent Hill: Ascension per la prima volta questa notte e non abbiamo idea di quali scelte farà o di come tutto si evolverà", ha dichiarato Jacob Navok, CEO di Genvid. "È un momento perfetto per Halloween, in cui, nel corso dei prossimi mesi, il pubblico darà forma a questa serie horror unica nel suo genere. Ciò che accadrà questa notte segnerà il futuro di questi nuovi personaggi di Silent Hill".