Silent Hill: The Short Message, gratis e ora su PS5 il nuovo capitolo della serie

Dopo un'attesa avvolta nel mistero, Konami ha tolto il velo su Silent Hill: The Short Message, segnando un nuovo capitolo nell'universo di Silent Hill disponibile sin da subito su PS5, dove può essere scaricato gratuitamente. La notizia arriva a distanza di anni dalle prime voci che circolavano nel 2022, quando il titolo era stato brevemente menzionato in documenti ufficiali ma senza ulteriori dettagli divulgati al pubblico. La prima apparizione di Silent Hill: The Short Message era stata notata nella base dati dell'ente di classificazione coreano, l'equivalente del sistema PEGI europeo, suscitando curiosità e speculazioni tra i fan della serie. Da allora, il gioco ha ricevuto valutazioni in vari mercati internazionali, ma senza che Konami offrisse ai giocatori una visione chiara di che cosa aspettarsi.

Solo recentemente, grazie alle informazioni diffuse dall'Australian Classification Board, si è potuto scoprire che la protagonista della storia sarà Anita, incaricata di esplorare un inquietante edificio residenziale noto come "The Villa". Il gioco si preannuncia come un'esperienza horror in prima persona, ricordando per molti versi la demo di Silent Hills, un capitolo annunciato nel 2014 con un teaser giocabile. The Short Village affronta tematiche adulte e complesse quali il suicidio, l'autolesionismo e le gravi conseguenze derivanti dall'ignorare le richieste di aiuto di chi sta attraversando un periodo critico della propria vita. Questi elementi narrativi intendono immergere i giocatori in una storia profonda e riflessiva, mantenendo al contempo l'atmosfera angosciante che ha reso celebre la serie di Silent Hill.