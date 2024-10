Snapdragon Elite sulle auto intelligenti: come sarà la guida smart

Le piattaforme Qualcomm per auto, alimentate dalla CPU Oryon, offrono prestazioni di alto livello in termini di potenza e intelligenza, elementi fondamentali per i veicoli di nuova generazione

Durante lo Snapdragon Summit tenutosi alla Hawaii, Qualcomm Technologies, Inc. ha introdotto le nuove piattaforme automotive di fascia alta, progettate per rispondere alle esigenze del settore automobilistico in continua evoluzione. Le piattaforme Elite, alimentate dalla CPU Qualcomm Oryon, offrono prestazioni di alto livello in termini di potenza e intelligenza, elementi fondamentali per i veicoli di nuova generazione. Queste soluzioni rappresentano un’espansione del portafoglio Snapdragon Digital Chassis, pensato per migliorare sia le esperienze digitali a bordo con Snapdragon Cockpit Elite sia le funzionalità di guida automatizzata con Snapdragon Ride Elite.

La CPU Qualcomm Oryon, ora ottimizzata per il settore automotive, rappresenta una delle innovazioni principali. Le piattaforme Elite permettono una combinazione inedita di funzionalità avanzate per il cockpit digitale e la guida automatizzata, il tutto eseguibile sul medesimo SoC. Questa soluzione consente ai produttori di integrare facilmente funzioni sofisticate nei loro veicoli, migliorando sia l’esperienza del conducente che le prestazioni del veicolo. Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite rispondono all’esigenza crescente di potenza di calcolo, grafica e intelligenza artificiale. Secondo Nakul Duggal, responsabile automotive di Qualcomm Technologies, queste piattaforme forniscono alle case automobilistiche gli strumenti necessari per ridefinire l’esperienza a bordo, garantendo al contempo efficienza energetica e tempi di risposta ridotti.

Le piattaforme Snapdragon Elite sono progettate per massimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale grazie a una NPU (Neural Processing Unit) dedicata, che permette di elaborare dati in tempo reale sia dall’ambiente esterno che dall’abitacolo del veicolo. Questo consente risposte più rapide e decisioni più efficienti, migliorando la sicurezza e personalizzando l’esperienza di guida. La NPU supporta trasformatori end-to-end, garantendo una bassa latenza e prestazioni elevate, con un incremento di 12 volte rispetto alle precedenti piattaforme cockpit. L’architettura flessibile delle piattaforme Elite supporta inoltre la virtualizzazione multi-OS, consentendo l’esecuzione simultanea di più applicazioni su macchine virtuali indipendenti. Questo approccio permette alle case automobilistiche di sviluppare veicoli configurabili in base alle esigenze del mercato, accelerando i tempi di implementazione e riducendo la complessità dell’architettura.

Le piattaforme Snapdragon Elite offrono prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto, favorendo un funzionamento più efficiente dei veicoli. L’hardware e il software di gestione intelligente dell’energia bilanciano il carico di lavoro per ottimizzare il tempo di esecuzione delle applicazioni e l’utilizzo delle risorse. La sicurezza è un altro elemento cruciale, con il supporto per standard ASIL-D e una robusta architettura di isolamento per garantire il corretto funzionamento delle funzionalità ADAS e migliorare il comfort e la sicurezza dei passeggeri. Le piattaforme Snapdragon Elite sono dotate di un avanzato sistema di telecamere, in grado di gestire fino a 20 telecamere ad alta risoluzione per una copertura a 360 gradi del veicolo. I sensori multimodali, supportati da algoritmi di intelligenza artificiale, garantiscono una qualità d’immagine ottimale e una percezione accurata degli ostacoli e dell’ambiente circostante, migliorando le funzioni di sicurezza e comfort.

Infine, lo stack software integrato per la guida automatizzata consente l’esecuzione di funzioni avanzate come la percezione della visione, la pianificazione del percorso e il controllo del veicolo, tutto in tempo reale e senza interferenze. Questo approccio alla virtualizzazione del software rappresenta un importante passo avanti verso lo sviluppo di veicoli completamente autonomi. Snapdragon Cockpit Elite e Ride Elite saranno disponibili nel 2025, con collaborazioni già avviate con case automobilistiche come Li Auto e Mercedes-Benz AG. Le piattaforme permetteranno ai produttori di accelerare lo sviluppo di veicoli software-defined, offrendo nuove esperienze a bordo e ridefinendo il concetto di mobilità per i consumatori del futuro.