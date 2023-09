Sonic Frontiers si aggiorna, nuova storia e nuovi personaggi

Sega ha pubblicato l'aggiornamento L'ultimo orizzonte per Sonic Frontiers su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. L'ultimo orizzonte è il terzo aggiornamento gratuito di Sonic Frontiers e i giocatori potranno trovare nuovi contenuti della storia, nuove sfide e la possibilità di giocare nei panni di Amy, Knuckles e Tails. La nuova storia si svolge prima della battaglia finale su Ouranos Island, dove Sage riconsidera uno scenario improbabile tra i suoi milioni di calcoli. Con l'aiuto di Sage e Dr. Eggman, Sonic mette in atto questo nuovo piano, accettando la sfida di convertire la cyber corruzione in un'ampia e finora mai sfruttata fonte di energia. Nel frattempo, Amy, Knuckles e Tails vogliono fare la loro parte e iniziano la ricerca dei Chaos Emerald per conto di Sonic, per cambiare il proprio destino. Il trailer è disponibile a questo indirizzo.