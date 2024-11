Sony sfida Nintendo con una PS5 portatile

Secondo alcuni rumor l'azienda sarebbe nelle prime fasi di sviluppo di una nuova console in grado di eseguire i giochi per PlayStation 5 in mobilità

Secondo un recente report di Bloomberg, Sony Interactive Entertainment sarebbe nelle prime fasi di sviluppo di una nuova console portatile in grado di eseguire i giochi per PlayStation 5. Fonti vicine all'azienda sostengono che il progetto mira ad espandere la portata del brand PlayStation e a competere con Nintendo nel mercato del gaming portatile. La mossa di Sony potrebbe anche essere una risposta preventiva all'ingresso di Microsoft in questo settore, dato che l'azienda di Redmond ha recentemente confermato di essere al lavoro su prototipi di hardware mobile. Tuttavia, è importante sottolineare che il dispositivo portatile di Sony sarebbe ancora lontano dal lancio, probabilmente di anni. Inoltre, non è escluso che Sony Interactive Entertainment possa decidere di abbandonare il progetto prima del rilascio.

Al momento i dettagli sono scarsi, ma possiamo ipotizzare che la console potrebbe integrare funzionalità di streaming per giocare ai titoli PS5 in remoto, sfruttando la potenza della console domestica. Oppure, potrebbe trattarsi di un dispositivo standalone con hardware dedicato, in grado di eseguire nativamente i giochi, simile a Steam Deck. Se il progetto dovesse concretizzarsi, potremmo assistere a una nuova battaglia per la supremazia nel mercato del gaming portatile, con Sony e Nintendo a contendersi lo scettro. L'ingresso di Microsoft potrebbe ulteriormente infiammare la competizione, offrendo ai giocatori un'ampia gamma di opzioni per giocare in mobilità. Resta da vedere se Sony riuscirà a replicare il successo di PlayStation Portable e PlayStation Vita, o se questa nuova console seguirà le orme di PlayStation TV, un dispositivo con un potenziale inespresso.