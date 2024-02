Sony taglia 900 posti in PlayStation e punta sui giochi per PC

Sony ha annunciato un drastico taglio del personale, con circa 900 dipendenti della divisione PlayStation che saranno licenziati, per una riduzione dell'8% del suo personale globale. Questa mossa colpirà diversi studi di PlayStation, tra cui Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games e Firesprite, segnando un momento significativo di riflessione interna e riorganizzazione. Jim Ryan, capo della divisione PlayStation, ha condiviso la difficile decisione attraverso una comunicazione interna, evidenziando la necessità di adeguare la strategia aziendale alle sfide correnti e future: "Dopo attente considerazioni e numerose discussioni di leadership negli ultimi mesi, è diventato chiaro che sono necessari cambiamenti per continuare a far crescere l'azienda e sviluppare la compagnia".

Tra le decisioni più radicali figura la chiusura dello sviluppatore London Studio, noto per lo sviluppo di giochi per PlayStation VR, e l'impatto su Firesprite, lo studio britannico dietro il gioco Horizon Call of the Mountain per PSVR. Queste scelte riflettono un riorientamento delle risorse dal supporto a PS VR 2 a quello per PC e lo sviluppo su altre piattaforme, come confermato da Hermen Hulst, capo degli studi PlayStation. "Offrire e sostenere esperienze sociali e online, permettendo ai giocatori di PlayStation di esplorare i nostri mondi in modi diversi, così come lanciare giochi su dispositivi aggiuntivi quali PC e mobile, richiede un approccio diverso e risorse differenti," ha dichiarato Hulst, sottolineando l'importanza di adattarsi per continuare a offrire le migliori esperienze possibili alla comunità di giocatori.