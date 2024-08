SpaceX lancia Fram2: la prima missione spaziale umana a sorvolare le regioni polari della Terra

SpaceX ha presentato la missione Fram2, la prima missione umana che esplorerà l'orbita polare terrestre. Dopo aver lanciato con successo 13 missioni di volo spaziale umano negli ultimi quattro anni, SpaceX porterà a bordo la norvegese Jannicke Mikkelsen come comandante del veicolo, l'australiano Eric Philips come pilota e la tedesca Rabea Rogge come specialista di missione.

Per tutti i membri dell'equipaggio, si tratterà della prima esperienza nello spazio. Durante i 3-5 giorni di missione, l'equipaggio osserverà le regioni polari della Terra attraverso la cupola del Dragon, studiando le emissioni luminose insolite simili alle aurore, e fenomeni come STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement). Inoltre, la missione includerà esperimenti per comprendere meglio gli effetti del volo spaziale sul corpo umano, incluso il primo imaging a raggi X nello spazio, strumenti di formazione "Just-in-Time", e studi sulla salute comportamentale in condizioni di microgravità.

Fram2, chiamata così in onore della nave che per prima ha permesso agli esploratori di raggiungere le regioni artiche e antartiche, vedrà come comandante Chun Wang, un imprenditore e avventuriero originario di Malta. Wang, insieme al suo equipaggio, punta a ispirare il pubblico globale, mettendo in luce lo spirito d'esplorazione e il ruolo fondamentale della tecnologia nel superare nuove frontiere.

Il lancio di Fram2 avverrà a bordo del razzo Falcon 9, partendo dalla Florida, con una finestra di lancio prevista non prima della fine del 2024.