Spotify Wrapped 2023, tra le novità anche le città sonore

L'edizione 2023 del consolidato appuntamento annuale di Spotify, Spotify Wrapped, è disponibile. Questo evento offre agli utenti un'analisi dettagliata e condivisibile delle loro abitudini di ascolto, includendo artisti, canzoni e podcast più ascoltati da ben 574 milioni di abbonati. Quest'anno, però, ci sono delle novità: una delle più rilevanti è il nuovo sistema che associa agli utenti una città basata sui loro gusti musicali. L'innovativo roundup associa ogni utente a una città, o a una "città sonora" come la definisce Spotify, che rispecchia gusti musicali simili in base a ciò che si è ascoltato nel 2023. Inoltre, in linea con la personalità musicale inclusa nello scorso Wrapped, quest'anno c'è la funzionalità "io nel 2023" che collega i modelli di ascolto dell'utente a uno dei 12 personaggi creati da Spotify. Ad esempio, essere associati al personaggio "Luminary" indica una preferenza per musica leggera e allegra, mentre un "Alchemist" potrebbe creare più playlist rispetto agli altri.

Inoltre, Spotify ha arricchito le metriche incluse in ogni Wrapped annuale. Ad esempio, visualizzando i propri cinque artisti principali, ora è possibile vedere in quale mese l'ascolto per ciascun artista ha raggiunto il picco. Esiste anche un'esperienza Spotify Wrapped dedicata agli artisti e ai podcaster, che fornisce un riepilogo del contenuto più popolare dell'anno. In aggiunta a tutto ciò, Spotify sta lanciando delle feste di ascolto di Wrapped, dove un gruppo selezionato di artisti, tra cui Ava Max, Chelsea Cutler e JVKE, potranno interagire con i fan, trasmettere le loro tracce più popolari dell'anno, vendere merchandising e altro ancora. Da notare anche la presenza quest'anno del DJ AI di Spotify, progettato per guidare l'utente attraverso le statistiche di Wrapped e fornire commenti su alcuni dei suoi artisti, generi, canzoni preferiti e altro ancora. Questa esperienza sarà disponibile durante la prima settimana di Wrapped 2023.