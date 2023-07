Starfield di Bethesda svelato in 45 minuti di gameplay

Ci sono anche cuffie e controller a tema per Xbox

Il publisher Bethesda Softworks e lo sviluppatore Bethesda Game Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di gioco e una lunga sessione di gameplay approfondito di 45 minuti per il gioco di ruolo spaziale open-world Starfield. Sono state anche annunciate una versione limitata del controller wireless Xbox e delle cuffie. Il controller presenta impugnature laterali e posteriori complete che assomigliano ai pannelli di una navicella spaziale, oltre a un pad direzionale di bronzo metallico. La piastra frontale è accentata con i colori delle costellazioni e stampata con un layout di comandi ispirato alla nave del protagonista del gioco, la Frontier. Il primo headset personalizzato mai creato da Xbox, l'edizione limitata Starfield Xbox headset ha le stesse caratteristiche estetiche del pad. Come i grilletti del controller, questo headset presenta un microfono trasparente e di bronzo metallico coordinato. Starfield sarà disponibile per Xbox Series e PC il 6 settembre, mentre controller e headset sono già disponibili.