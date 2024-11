Stiga MT 100e Kit: la recensione del multifunzione potatore e tagliasiepi

batteria Stiga CS 100e, tuttavia proprio l'altezza dei rami da raggiungere può rappresentare una difficoltà dovendo far ricorso a scale o ponteggi. Stiga Il mondo del giardinaggio sta vivendo una rivoluzione tecnologica, e uno degli esempi più lampanti di questa evoluzione è l'attrezzo multifunzione MT 100e Kit. Questo dispositivo non solo promette di eliminare l'uso della scala per la potatura di cespugli e alberi alti, ma si propone anche come una soluzione versatile e ad alta efficienza energetica grazie alla sua batteria ePower da 20 V e 4 Ah. Novembre è uno dei mesi ideali per svolgere lavori di potatura e ridimensionamento delle siepi, ne abbiamo parlato anche in occasione della recensione della motosega a cerca di ovviare grazie al design del MT 100e Kit, una fusione ben pensata di praticità e comfort, essenziale per qualsiasi attrezzo destinato all'uso prolungato e regolare nel giardinaggio. L'ergonomia è stata al centro dello sviluppo di questo prodotto, con un occhio di riguardo alla riduzione della fatica fisica e all'aumento della manovrabilità durante il lavoro e destinato quindi sia ad un pubblico maschile che femminile.

Uno degli elementi più notevoli del MT 100e Kit è la sua impugnatura. Realizzata con materiali morbidi e antiscivolo, garantisce una presa sicura e confortevole, fondamentale quando si lavora con attrezzi che raggiungono altezze considerevoli. Questa caratteristica è cruciale per prevenire la stanchezza delle mani e aumentare il controllo dell'utente, riducendo il rischio di incidenti causati da eventuali perdite nella presa.

L'asta telescopica del MT 100e Kit è progettata per un'estensione facile e stabile, che può variare da una lunghezza minima a una massima di 2,75 m con il tagliasiepi e 2,55 m con il potatore. La facilità con cui si può regolare l'asta permette all'utente di adattare lo strumento a diverse altezze di lavoro, ottimizzando il comfort e l'efficacia in vari contesti di giardinaggio. La capacità di adattamento dell'asta naturalmente riduce la necessità di piegarsi o stirarsi eccessivamente. Grazie all'innovativo sistema di bilanciamento con ganci della bretella, il peso dell'attrezzo si distribuisce, diminuendo così la sollecitazione del carico su spalle e schiena, creando di conseguenza un oggettivo vantaggio durante l'esecuzione di lavori prolungati.

Il design aerodinamico del MT 100e Kit non è solo funzionale ma anche visivamente gradevole. L'estetica moderna e pulita dell'attrezzo si combina con materiali di alta qualità che non solo conferiscono un aspetto professionale, ma garantiscono anche durabilità e resistenza agli elementi. Materiali resistenti all'usura come l'acciaio temprato utilizzato per le lame e i componenti plastici di alta qualità per il corpo assicurano che il MT 100e Kit possa resistere agli inevitabili rigori dell'uso esterno.

La batteria ePower offre fino a 70 minuti di taglio e 20 minuti di potatura con una singola carica, un'autonomia notevole che permette di completare la maggior parte dei lavori domestici senza la necessità di ricaricare l'attrezzo. La lama da 46 cm, tagliata al laser, con una distanza tra i denti di 26 mm, è in grado di tagliare rami di medio spessore con precisione e senza sforzi, dimostrando l'alta efficienza di taglio dell'attrezzo.

Uno degli aspetti più interessanti è la facilità di utilizzo grazie alla versatilità del MT 100e Kit è la sua versatilità, con due o tre movimenti è possibile cambiare accessorio, passando così dal taglio delle siepi alla potatura dei rami e viceversa.

Il dispositivo multifunzione di Stiga nasce per operare a piena capacità senza che l'utente debba lasciare il terreno, riducendo significativamente il rischio di cadute e infortuni. Inoltre, la manutenzione dell'attrezzo è relativamente semplice grazie alla qualità costruttiva e alla presenza di componenti come la pompa dell’olio automatica che assicura una lubrificazione ottimale.

Lo Stiga MT 100e Kit è disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale Stiga al prezzo di 249 euo