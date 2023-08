Street Fighter 6, arrivano le Tartarughe Ninja

Capcom ha annunciato una collaborazione in-game con le Teenage Mutant Ninja Turtles in Street Fighter 6. I giocatori possono già personalizzare i loro avatar con nuove attrezzature ed emote di TMNT, attivare nuovi titoli divertenti, inviare timbri TMNT in chat, personalizzare lo sfondo del cellulare e le cornici della fotocamera e trasformare il loro avatar personalizzato del World Tour e del Battle Hub nella loro Tartaruga preferita! Inoltre Capcom ha annunciato un nuovo personaggio giocabile in Street Figfhter 6, A.K.I., con il suo primo filmato in-game dalla modalità single-player World Tour. A.K.I. uscirà nell'autunno del 2023. La collaborazione con le Teenage Mutant Ninja Turtles è la seconda partnership di brand all'interno di Street Fighter 6 dal suo debutto nel giugno 2023, dopo la collaborazione con Onitsuka Tiger al momento del lancio.