Su PlayStation Sony Pictures Core, film gratis e a pagamento

Sony ha annunciato una nuova collaborazione tra Sony Interactive Entertainment e Sony Pictures Entertainment per portare l’app Sony Pictures Core (in precedenza conosciuta come Bravia Core) sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4. Con Sony Pictures Core, i giocatori PlayStation potranno acquistare e noleggiare fino a 2.000 film sulle console PS5 e PS4. Gli utenti, inoltre, potranno comprare una selezione di film di Sony Pictures grazie ad un'esclusiva finestra di accesso anticipato direttamente dalla propria console. I membri PlayStation Plus Premium, come parte dello loro iscrizione, avranno accesso ad un catalogo di 100 film tramite l'app Sony Pictures Core per lo streaming on demand dalla libreria Sony Pictures. Il catalogo, che sarà privo di pubblicità e aggiornato periodicamente, offrirà pellicole come Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium, e Resident Evil Damnation. Ci saranno anche dei vantaggi aggiuntivi per tutti i membri di PlayStation Plus. La app è disponibile da oggi in 23 mercati, Italia inclusa.