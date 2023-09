Supercomputer e IA, Nvidia rafforza la presenza in India

Il produttore di chip Nvidia ha stretto un partnership con due colossi indiani, Tata Group e Reliance Industries, per sviluppare modelli di linguaggio destinati all'intelligenza artificiale, all'infrastruttura cloud e ai servizi generativi, rivolti sia alle aziende che ai consumatori. Nvidia e Tata Group hanno annunciato che l'accordo prevede la creazione di un cloud AI in India, insieme alla realizzazione di applicazioni AI generative e di un supercomputer di ultima generazione. Inoltre, le aziende hanno sottolineato che questa collaborazione catalizzerà una trasformazione guidata dall'IA all'interno delle aziende di Tata Group. Nel caso dell'accordo tra Nvidia e Reliance Industries, è prevista la creazione di un supercomputer, insieme all'implementazione di piattaforme cloud all'avanguardia. La divisione telecomunicazioni di Reliance Industries, Jio, guiderà il progetto sviluppando strumenti innovativi per fornire una vasta gamma di servizi e applicazioni. Inoltre, l'infrastruttura dell'IA sarà messa a disposizione di scienziati, sviluppatori e startup, ospitata in data center altamente compatibili. Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, ha previsto in modo indipendente che l'India diventerà uno dei mercati dell'IA più grandi al mondo. Durante una recente visita in India, Huang ha anche avuto l'opportunità di incontrare il Primo Ministro Narendra Modi per consolidare ulteriormente questi importanti accordi sull'IA. Ha sottolineato l'alto livello di competenze informatiche presenti in India, sottolineando che il paese ha il talento e la capacità di competere con l'esperienza di Nvidia nella costruzione di supercomputer di eccellenza.