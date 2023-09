Swappie, una borsa eco in regalo con tutti gli iPhone Premium

Swappie, realtà specializzata nell’acquisto, ricondizionamento e vendita di iPhone, annuncia la disponibilità della bag porta-iPhone realizzata in partnership con WRÅD, design studio e impresa innovativa con focus sullo sviluppo sostenibile. La collaborazione dà vita a un accessorio realizzato in cotone organico recuperato dagli scarti di taglio derivati dalla produzione di una propria linea di giacche trattate con cera d’api. Un materiale resistente, scelto perché in grado di proteggere maggiormente il telefono, garantendo quindi un’ulteriore estensione del suo ciclo di vita. La borsa è dotata di una tracolla che permette di regolarne la lunghezza attraverso dei bottoni di cotone anch’essi riciclati; di due tasche porta tessere o porta documenti e di una chiusura arrotolata con laccio, scelta dettata dalla volontà di non introdurre zip o chiusure non funzionali al completo smaltimento del prodotto alla fine del suo ciclo di vita. “La collaborazione con WRÅD ci permette di coniugare tecnologia e design nella vita di tutti i giorni. Con questo accessorio intendiamo sottolineare il nostro impegno verso temi importantissimi come un approccio responsabile alla progettazione del prodotto, sviluppando soluzioni alternative in grado di ispirare condotte volte al prolungamento della vita degli oggetti con cui interagiamo quotidianamente”, ha commentato Elena Garbujo, Country Manager Italia in Swappie. La borsa sarà disponibile a partire dal 19 settembre e fino ad esaurimento scorte esclusivamente per coloro che acquisteranno un iPhone della Serie Premium di Swappie. Gli iPhone della Serie Premium di Swappie sono caratterizzati da una capacità della batteria al 100% e nessun difetto estetico.