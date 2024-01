Tekken 8, trailer prima del lancio svela le caratteristiche next-gen su PS5

Il filmato mette in luce le nuove funzionalità disponibili sulla versione per PS5, progettate per offrire un'esperienza di gioco di ultima generazione, tra cui una grafica nitida in 4K e una fluidità di gioco garantita da un framerate di 60 fps

Bandai Namco Europe, in collaborazione con l'agenzia pubblicitaria BETC, ha recentemente svelato un nuovo trailer live action per il gioco Tekken 8, intitolato Get Ready for the Next Battle. Il trailer, diretto da Lukas Tielke, vanta la partecipazione di diverse figure di spicco, tra cui Hafthor Bjornsson, noto per il suo ruolo in Game of Thrones, e una selezione di giocatori professionisti di Tekken provenienti da varie parti del mondo. Tra questi ci sono Arslan Ash dal Pakistan, quattro volte campione del mondo di Tekken, Gen1us dalla Francia, noto giocatore professionista nonché conduttore TV e streamer, KingJae dal Regno Unito e Sephiblack dalla Germania, entrambi giocatori professionisti e streamer.

Il focus del trailer live action si concentra sui valori fondamentali che Tekken 8 intende rappresentare, enfatizzando le emozioni e l'adrenalina che i giocatori sperimentano prima di un combattimento o di una competizione. La campagna pubblicitaria, di cui il trailer è parte centrale, sarà diffusa su varie piattaforme di social media, oltre che in televisione, nei cinema, su schermi pubblicitari e in altre sedi. Tekken 8, il cui lancio è previsto per il 26 gennaio 2024, sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco promette di sfruttare appieno le capacità delle console di questa generazione, offrendo un'esperienza visiva di alta qualità e una gameplay che enfatizza l'azione di battaglia spettacolare. Inoltre, è già disponibile una demo gratuita del gioco.

Inoltre, Bandai Namco ha pubblicato un trailer inedito di Tekken 8, mettendo in luce le nuove funzionalità disponibili sulla versione per PS5, progettate per offrire un'esperienza di gioco di ultima generazione. Nel video si evidenziano diverse specifiche tecniche di rilievo, tra cui una grafica nitida in 4K e una fluidità di gioco garantita da un framerate di 60 fps. Un elemento distintivo è rappresentato dai brevissimi tempi di caricamento, un vantaggio derivante dall'uso dell'SSD integrato nella console. Inoltre, il gioco beneficia anche del sofisticato Audio 3D specifico della PS5. Da notare, però, l'assenza di funzionalità come i grilletti adattivi e il feedback aptico, elementi che, sebbene innovativi, non sono considerati fondamentali o particolarmente richiesti nel genere dei giochi di combattimento.