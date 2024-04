Il colosso tecnologico cinese Tencent Holdings (0700.HK), ha annunciato che, l'attesissimo gioco per smartphone, "Dungeon and Fighter: Origin" sviluppato dalla coreana Nexon uscirà il 21 maggio. Dopo sette anni di lavoro di adattamento per mobile di uno dei giochi più redditizi di sempre per PC "Dungeon and Fighter" a cui hanno giocato più di 850 milioni di giocatori in tutto il mondo, "Dungeon and Fighter: Origin" è finalmente pronto al suo debutto sul mercato cinese e mondiale. In una nota di febbraio, la banca d'investimento Jefferies ha ipotizzato ricavi in Cina tra i 600 milioni e gli 1,1 miliardi di dollari di ricavi annualizzati nel corso del tempo. Il mese scorso, Tencent ha condotto una serie di test con 300.000 giocatori che hanno prodotto ottimi risultati in parametri come [utenti attivi giornalieri], tasso di fidelizzazione e propensione a pagare degli utenti.

Il gioco è già stato rilasciato in Corea del Sud nel 2022 ed è diventato un successo immediato. Ma la sua uscita in Cina è stata ritardata dopo che il governo ha represso l’industria dei giochi tra il 2018 e il 2022. Tencent è infatti stata colpita da una severa crisi nel settore dei videogiochi nel 2021, quando le autorità cinesi hanno introdotto ulteriori restrizioni per limitare il tempo trascorso dai bambini davanti allo schermo e combattere la dipendenza.

Anche l'approvazione di nuovi titoli è stata sospesa per quasi un anno, con il regolatore che ha iniziato a emettere nuove licenze solo all'inizio del 2023.