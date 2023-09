Tencent Games scommette su Cloud Gaming e dispositivi portatili

Tencent Games, leader globale nel settore dei videogiochi, prevede una rapida crescita del mercato del cloud gaming e dei dispositivi mobili nel prossimo futuro. Con una presenza già significativa nelle regioni MENA e asiatiche, l'azienda è strategicamente posizionata per rafforzare ulteriormente il mercato europeo in crescita. In collaborazione con Logitech, Tencent Games ha introdotto la console portatile Logitech G Cloud, ufficialmente lanciata in Europa nel maggio 2023. Durante l'IFA di Berlino, la più grande fiera di elettronica di consumo della Germania, Daniel Wu, direttore generale del Tencent Games Innovation Lab, ha dichiarato: "Stiamo assistendo a una crescente preferenza per il gioco istantaneo. I dispositivi portatili potrebbero benissimo emergere come la prossima piattaforma di gioco significativa nel futuro e vediamo un grande potenziale per il cloud gaming."

Il gameplay sta assistendo a miglioramenti continui. I giocatori cercano un'esperienza di gioco sempre più immersiva, con funzioni come la risoluzione Full HD 1920 x 1080, frequenze di aggiornamento fluide a 60Hz e tecnologia Ray Tracing all'avanguardia. Di conseguenza, i requisiti per i dispositivi di gioco sono aumentati notevolmente e continueranno a farlo. Tencent Games si aspetta che i dispositivi portatili siano in grado di soddisfare questi standard elevati, offrendo la migliore qualità di suono e grafica ai giocatori. I giocatori hanno anche crescenti aspettative di poter godere di esperienze di gioco in qualsiasi momento e ovunque, senza l'inconveniente di lunghi download, installazioni o aggiornamenti. Tencent Games ritiene che l'integrazione del cloud gaming e dei dispositivi portatili fornirà una soluzione al conflitto esistente tra le prestazioni del dispositivo e la portabilità, rompendo il collo di bottiglia della potenza di calcolo nelle prestazioni hardware e soddisfacendo le esigenze dello stile di vita frenetico di oggi.

Il lancio di dispositivi portatili per il cloud gaming è destinato a alimentare l'espansione di esperienze di gioco istantanee, immersive e portatili. Il Tencent Games Innovation Lab sta lavorando attivamente per introdurre questi dispositivi avanzati sui mercati internazionali. Tencent Games, lanciato nel 2003, è diventato la principale piattaforma globale per lo sviluppo, la pubblicazione e la gestione di giochi, nonché la più grande comunità di giochi online in Cina. Offre un'esperienza di intrattenimento interattivo a centinaia di milioni di utenti con più di 140 giochi autoprodotti e con licenza in 200 paesi e regioni. Tra i titoli più popolari figurano Honor of Kings, PUBG MOBILE e League of Legends.