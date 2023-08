Tesla, l'ultima novità di Musk è una cuccia per gatti in cartone

Tesla ha sorpreso il mercato cinese con un'iniziativa insolita: il lancio di un letto per gatti dal design futuristico, ispirato al celebre Cybertruck, al prezzo di soli 13 dollari. Questo prodotto multifunzionale ha già catturato l'attenzione dei fan del brand, ansiosi di ottenere ogni pezzo di "merchandising" legato alla famosa casa automobilistica di Elon Musk (in attesa di sfidare il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, in un incontro di lotta nel mondo reale). Il letto semi-aperto per gatti è realizzato con cartone ondulato spesso, il che lo rende un rifugio comodo e accogliente per gli amici felini, soddisfacendo le loro necessità quotidiane. Un utente cinese ha condiviso su piattaforma social alcune foto del prodotto e del suo gatto che riposa serenamente su di esso. Le immagini mostrano anche una fustellatura con la scritta "Tesla Life", un tocco di branding che rende il letto per gatti un autentico oggetto di desiderio per i fan del marchio. È possibile che il lancio di questo prodotto in Cina sia stato un test di mercato per la famosa casa automobilistica, un'opportunità per valutare la reazione dei consumatori a prodotti diversi da quelli automobilistici. Il brand Tesla ha dimostrato di avere un valore intrinseco notevole, con una vasta base di seguaci globali, e questo potrebbe essere solo l'inizio di una serie di iniziative innovative per soddisfare le esigenze dei suoi fan.