The Legend of Zelda alla Stazione Termini di Roma

Il 2023 si è distinto per essere un anno significativo per Nintendo e per l'industria videoludica. Le nomination dei The Game Awards di quest'anno includono due titoli esclusivi di Nintendo per la categoria di miglior videogioco dell'anno: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sequel del Game Of The Year 2017, ha ricevuto quattro nomination nelle categorie Best Action/Adventure, Best Art Direction, Best Score and Music e Best Game Direction. In occasione di questi eventi, il 13 dicembre, alla stazione di Roma Termini, si terrà un evento speciale che permetterà ai partecipanti di esplorare il regno di Hyrule. Questa iniziativa è il risultato di una collaborazione tra Nintendo Italia e Regionale di Trenitalia. L'evento sarà aperto dalle 14:30 alle 17:00 e i primi 120 iscritti con biglietto potranno partecipare a un meet & greet con Cydonia, Sabaku no Maiku e Pokétonx. Durante l'evento, sarà possibile scattare foto in scenari unici, ottenere gadget esclusivi, interagire con Kafkanya, Ambra Pazzani e vari cosplayer, e partecipare con costumi ispirati a The Legend of Zelda.