Threads, il Twitter in versione Instagram arriva giovedì

Sembra che Meta Platforms, l'azienda precedentemente nota come Facebook, si stia preparando per il lancio della sua piattaforma sociale basata su testo chiamata Threads il 6 luglio. In diretta competizione con Twitter, infatti sarà possibile consultare e scrivere brevi messaggi di testo con foto, video e link, proprio come accade sul social di Elon Musk. Un sito web creato da Meta Platforms presenta un conto alla rovescia per il lancio di Threads, insieme a un codice QR che indirizza gli utenti a un'anteprima del servizio. Secondo i dettagli trovati sull'App Store di Apple e sul Play Store di Google, Threads sembra essere collegato all'app di Instagram, un po' come accade per Storie e Reel, consentendo agli utenti di accedere con lo stesso account e migrare i loro contatti.

Threads condivide alcune similitudini con Twitter, consentendo agli utenti di mettere mi piace, ripubblicare e condividere contenuti. Il lancio di Threads coincide con recenti modifiche importanti apportate da Twitter, come l'imposizione di un limite giornaliero al numero di tweet che gli utenti possono visualizzare e l'introduzione di un muro a pagamento per l'applicazione TweetDeck. All'inizio di quest'anno, Chris Cox, il chief product officer di Meta Platforms, ha affermato che l'azienda mira a creare un'app di conversazione gestita "in modo razionale", lanciando una frecciata a Elon Musk, il problematico proprietario di Twitter.