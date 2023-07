Threads, l'anti Twitter di Zuckerberg spaventa Musk: milioni di iscritti

La nuova offerta di Meta Platforms nel campo dei social media basati su testo, Threads, ha raccolto ben 10 milioni di iscrizioni nelle prime sette ore dal lancio, secondo quanto ha rivelato il CEO Mark Zuckerberg in un post sulla nuova piattaforma, lanciata oggi (6 luglio) in più di 100 paesi, anche se al momento non è disponibile nell'Unione Europea a causa di incertezze normative. Gli utenti possono accedere a Threads tramite computer o app, utilizzando un account Instagram esistente e con lo stesso nome utente, e avendo la possibilità di trasferire i follower dalla famosa app di condivisione di foto per creare immediatamente una nuova rete di contatti. I post sono limitati a 500 caratteri e possono includere link, foto e video fino a cinque minuti di durata. Meta Platforms ha anche dichiarato di essere al lavoro per rendere l'offerta compatibile con reti sociali aperte e interoperabili che, secondo loro, possono plasmare il futuro di Internet. Non è la prima volta che nell'arena dei social si presenta uno sfidante di Twitter, anche se contendenti come Truth Social di Donald Trump, Bluesky Social (un'azienda su invito che annovera tra i membri del consiglio Jack Dorsey, creatore di Twitter) e Mastodon non sono riusciti a conquistare una base di utenti sufficientemente ampia da impensierire Musk.