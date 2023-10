Tinder guida al dating sicuro, partnership con No More contro la violenza

Come emerso dal report di Tinder The Future of Dating, la Gen Z ha una concezione del tutto diversa sulle relazioni rispetto alle generazioni precedenti. Si punta tutto sulla curiosità e l’emozione di incontrare tante persone diverse fra loro (nel 63% dei casi), costruire nuovi rapporti (61%) e provare nuove esperienze, preferendo vivere la propria vita senza “tappe obbligate”. Qualsiasi cosa accada, ogni esperienza di dating dovrebbe però essere sempre piacevole e soprattutto sicura. L'app di dating Tinder e Match Group hanno collaborato insieme alla ONG internazionale No More, organizzazione globale per porre fine alla violenza domestica e sessuale, per realizzare una Guida al Dating Sicuro, ora disponibile anche in Italia. A partire da oggi, gli utenti di Tinder riceveranno messaggi in app che li indirizzeranno alla Guida al Dating Sicuro, contenente consigli pratici per ogni fase della loro esperienza di dating.

“Siamo entusiasti di collaborare con Match Group e di poter raggiungere con la nostra Guida al Dating Sicuro un ampio pubblico di utenti sulle loro piattaforme”, commenta Pamela Zaballa, CEO di No More. “Connettersi e frequentare nuove persone dovrebbe essere divertente e sicuro. Ecco perché è importante che tutti i membri abbiano a disposizione consigli, strumenti e risorse per costruire relazioni sane e rispettose e per trovare il supporto di cui hanno bisogno se mai dovessero sentirsi a disagio o in pericolo”. “La Guida è stata creata per aiutare a vivere più serenamente le nuove conoscenze sia online che IRL, che si tratti di mandare il primo messaggio o incontrarsi poi dal vivo”, aggiunge Rory Kozoll, Senior Vice-Presidente di Product Integrity presso Tinder and Match Group. “E’ importante tenere a mente sempre la sicurezza quando si passa dall’app all’incontro reale. Si tratta anche di stabilire e rispettare i confini di ognuno. Per questo motivo, vogliamo ricordare ai daters l’importanza di allontanarsi da situazioni che non li fanno sentire al sicuro”.

All’inizio di quest’anno, Tinder ha rafforzato le sue feature di sicurezza dando agli utenti la possibilità di segnalare in tempo reale conversazioni inappropriate grazie all’aggiornamento di “Questo messaggio ti infastidisce” e “Vuoi ripensarci?”. La tecnologia, infatti, è in grado di aiutare ad individuare linguaggi inappropriati e intervenire proattivamente per avvertire il mittente che il messaggio ricevuto può essere potenzialmente offensivo. Oltre a Tinder, anche altri brand di Match Group come Hinge, Meetic e Ourtime promuoveranno la Guida al Dating Sicuro sulle loro piattaforme.