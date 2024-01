In queste ultime ore, gli utenti di Tiscali in Italia stanno affrontando una situazione problematica che si estende lungo l'intera penisola. Le segnalazioni, diffuse sui social, indicano un'interruzione significativa nel funzionamento del servizio e-mail fornito dall'azienda di telecomunicazioni. Questo disagio si aggiunge a una serie di inconvenienti tecnici che Tiscali ha subito negli ultimi anni, l'ultimo dei quali risale al 2020. Dai dati raccolti su downdetector, è emerso che vi sono state oltre 1.900 interruzioni del servizio. Le difficoltà sembrano concentrarsi maggiormente nelle grandi aree urbane, tra cui Torino, Milano, Genova, Firenze, Perugia, Roma, e Cagliari. Tuttavia, anche città come Venezia, Bologna, Napoli, Palermo e Catania non sono state risparmiate. Al momento, l'azienda non ha fornito spiegazioni ufficiali riguardo la causa di questo malfunzionamento. Rimane quindi incerta la natura del problema e quando esso verrà risolto.