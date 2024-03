Torna la II edizione del Roadshow Innovazione Piemonte: nuova tappa a Novara

La seconda edizione del Roadshow Innovazione Piemonte, promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), è pronta a prendere il via. Come punto di riferimento del digitale in Italia, l'evento si propone di mettere in luce le eccellenze del territorio piemontese e favorire il dialogo tra imprese, università, innovatori e istituzioni.

In collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, rappresentati dal dott. Carlo Corazza, e con la main partnership del CSI Piemonte, il Roadshow si rinnova con entusiasmo dopo il successo dello scorso anno.

La prima tappa sarà a Novara il 26 marzo, presso la sede degli industriali del novarese (sala degli specchi di Corso Felice Cavallotti 25), con il patrocinio del comune e della Confindustria locale. All'evento parteciperanno illustri ospiti istituzionali, tra cui il Sindaco di Novara Alessandro Canelli e l'Assessore Regionale del Piemonte all'Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca Matteo Marnati.

Il tema centrale della conferenza sarà la transizione ecologica e digitale, lo sviluppo territoriale, l'intelligenza artificiale, le smart city, la sostenibilità e i nuovi modelli organizzativi. Numerose saranno le imprese, le startup, le grandi aziende e le università che parteciperanno all'evento, con interventi di esperti del settore come Federico Sandrone di Coesa Srl, Gianluca Serale del Gruppo Iren, e Maurizio Anlero del Gruppo Marazzato.

La moderazione sarà affidata a Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24.

Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, commenta: "Siamo lieti di questa nuova e importante edizione dove, come ANGI, ci impegniamo a sostenere il territorio del Piemonte e a mettere in contatto come Sistema Paese le eccellenze del mondo delle imprese e delle università insieme con innovatori e istituzioni. Modello che dal Piemonte porteremo anche in tutte le altre regioni d’Italia. Un grazie particolare a tutti i nostri partner sostenitori".