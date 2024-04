Al via la conferenza su “Transizione digitale e intelligenza artificiale: sfide e opportunità per il futuro” promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia. Appuntamento lunedì 8 aprile dalle ore 9,00 presso lo Europe Experience a Piazza Venezia 6, Roma.

La conferenza si pone l’obiettivo, attraverso un confronto tra i principali stakeholder del mondo delle imprese, delle istituzioni e delle università, di approfondire i rischi e le opportunità su temi cruciali per l’Italia e l’Europa, in riferimento al ruolo dell’intelligenza artificiale e della transizione digitale.

Numerosi gli attori chiamati ad intervenire tra cui: Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Guido Scorza, Collegio del Garante per la protezione dei dati personali at The Italian Data Protection Authority; Brando Benifei, Europarlamentare e capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo; Beatrice Covassi, Europarlamentare Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo; Paolo Atzeni, Direttore per lo sviluppo di capacità e competenze presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; William Nonnis, Analista tecnico operativo per la digitalizzazione e innovazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di Missione PNRR; Maurizio Pimpinella, Presidente Associazione Prestatori Servizi di Pagamento e Fondazione Italian Digital Hub; Giovanni Zazzerini, Segretario Generale INSME; Luana Lavecchia, Public Policy and Government Relations Manager, Italy and Greece TikTok; Marcello Ferraguzzi, Presidente Commissione Finanza Agevolata Odcec; Andrea Romagnoli, Project Manager di Lazio Innova; Paolo Cancelli, Direttore della Pontificia Università Antonianum; Dario Carrera, Social Innovation and Impact Economy Impact Hub Roma; Massimiliano Ambra, Rettorato Innovazione e Rapporti con l’industria Università Campus Bio Medico di Roma; Pietro Lanza, Director Sales Technology IBM; Nicola Grandis, CEO di ASC27; Matteo Saltarello, CEO e Co-founder di TAC; Stefano Toro, Founder di Prolaw.

“Siamo lieti di aver promosso in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia questa importate conferenza che mira ad evidenziare dei punti cruciali per lo sviluppo economico e sociale dell’Europa. Siamo grati dell’adesione di così tante autorità istituzionali e delegati del mondo imprese. Un ringraziamento particolare al direttore Carlo Corazza e a tutto il gruppo di lavoro del PE” – così Gabriele Ferrieri Presidente dell’ANGI.