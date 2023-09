Tutti i videogiochi in uscita a settembre su PC e console

Il ritorno delle vacanze segna un mese davvero molto ricco per le uscite games su PlayStation, Xbox, PC e Switch. La stella assoluta del mese è senza dubbio Starfield, l'attesissimo gioco di ruolo di Bethesda fiore all'occhiello delle esclusive Xbox. Ma non finisce qui, perché nel corso del mese saranno disponibili giochi di ogni genere per tutte le piattaforme. Senza dimenticare, ovviamente, la star EA Sports FC 24, la nuova incarnazione di FIFA che segnerà un nuovo calcio d'inizio per il videogioco di calcio più amato. Vediamo tutte le uscite di settembre 2023.

Starfield (6 settembre, Xbox Series X|S e PC)

NBA 2K24 (8 settembre, PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PS4 e Xbox One)

The Crew Motorfest (14 settembre, PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One)

Lies of P (19 settembre, PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, Xbox Game Pass)

Mortal Kombat 1 (19 settembre, PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch)

Payday 3 (21 settembre, PC, PS5,Xbox Series X|S, Xbox Game Pass)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (26 settembre, PC, PS5, Xbox Series X|S)

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai (28 settembre, PC, PS5, Xbox Series X|S)

EA Sports FC 24 (29 settembre, PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PS4 e Xbox One)

Altri titoli ed espansioni in uscita questo mese su PC e console: