Il bingo online ormai è una moda e non più un hobby riservato a pochi appassionati super tecnologici: vediamo insieme tutto quello che non sapevate sul bingo online. Abbiamo raccolto per te tutte le domande più frequenti dei giocatori di bingo per fare in modo che la tua esperienza con il bingo online sia sempre piacevole e mai frustrante.

Il bingo online è truccato?

Chi non ha mai giocato al bingo online di sicuro può chiedersi se il bingo online è truccato soprattutto quando non si vince da molte estrazioni. In questi casi si può avere la sensazione che la sala bingo sia truccata o che ci sia qualcosa che non va. Le sale bingo online autorizzate dai Monopoli di Stato sono controllate e monitorate tutti i giorni per 24 ore al giorno e sono quindi affidabili al 100%.

È vero che se compro sempre tante cartelle, vincerò di sicuro al bingo online?

Se compri sempre il numero massimo di cartelle non aumenterai le tue probabilità di vincita bingo. Tutto dipende dalle probabilità di vincita della sala di gioco, oltre alla fortuna, naturalmente. È normale che non si vinca sempre, giocando in una sala bingo online insieme a tanti altri giocatori. Vincere è possibile, ma non è sempre semplice. Impostare un limite di spesa ti garantisce di rimanere sereno, sia in ottica di un gioco responsabile, sia per le probabilità di vincita della tua cartella. E se non sai su quale gioco di bingo provare considera la cifra messa in palio dal jackpot e il numero di giocatori in sala in quel momento.

C'è qualcosa a cui devo stare attento quando gioco a bingo online?

La possibilità di perdere la cognizione di quello che stai spendendo è sempre un rischio che ognuno di noi può correre. Proprio per aiutarti in questo online ci sono delle regole ben precise: quando ti iscrivi dovrai scegliere un limite di spesa che sei disposto a spendere. Per aumentare questo limite sarà necessario fare una richiesta e attendere i tempi stabiliti. Se vedi poi che il gioco è un pensiero fisso e vuoi prenderti una pausa, puoi auto escluderti dal tuo sito di bingo preferito o facendo una pausa di un periodo predeterminato. In quel periodo, anche se ne farai richiesta, il tuo profilo sarà congelato e anche il servizio clienti non potrà riammetterti al gioco se non alla fine di questo periodo.

Che premi si possono vincere al bingo online?

Quando giochi su un sito di bingo online legale e autorizzato dallo Stato con regolare Concessione, non ci sono dubbi sulla regolarità delle estrazioni e sulle garanzie offerte sulle transazioni di deposito e prelievo. L’unico azzardo è giocare su siti che non ti convincono e che non hanno il logo ADM.

Oltre ai classici cinquina e bingo ci sono promozioni molto interessanti: basti pensare ai ricchissimi bingo garantiti e ai bonus gratuiti che vengono messi in palio a fronte della partecipazione a quiz gratuiti molto divertenti. Ma come funziona? Molto semplice! Durante il periodo promozionale, che di solito non dura più di due ore, quando si fa bingo si vince la cifra stabilita dalla promozione, che di solito è molto interessante! Anche nel bingo online esiste il jackpot, che di solito raggiunge cifre sempre molto interessanti. Se vuoi spendere poco senza rinunciare alle emozioni, il bingo online va benissimo perchè le cartelle costano nettamente meno, si gioca anche con qualche centesimo! Ricordati poi anche del jackpot, che si vince facendo bingo entro un determinato numero di palline o numeri estratti, il numero di palline varia a seconda del gioco e della sala su cui stai giocando. Come nel bingo che si gioca in sala bingo, anche nel bingo online vengono estratti dei numeri. Nel bingo online vincono solo la cinquina, il bingo online e il jackpot, che si vince facendo bingo entro un certo numero di chiamate. Il numero di chiamate è stabilito prima dell’inizio della partita e varia in base al gioco di bingo online che scegli. Quando fai cinquina o bingo, il tuo nickname (e non il tuo nome reale!) viene reso visibile a tutti i giocatori collegati. Non c’è nessun rischio di perdere il premio se ti distrai o stai facendo altro e la somma vinta viene aggiunta al saldo del tuo conto gioco immediatamente. Ogni premio è vinto solo dal primo o dai primi giocatori che realizzano cinquina o bingo: se fai cinquina subito dopo qualcun altro, purtroppo non vincerai nulla, mentre se fai cinquina con lo stesso numero di un altro giocatore, dividerete il premio. Nel bingo online ci sono tre tipi di premi:

Cinquina: vinci la cinquina quando completi una linea all’interno di una cartella

Bingo: vinci il bingo quando completi tre linee all’interno di una cartella

Jackpot: vinci il jackpot quando completi una cartella entro un numero di chiamate prestabilito

Si fa amicizia nel bingo online?

Se ti piace socializzare, anche online è possibile farlo: ci sono a disposizione community bingo gratuite in cui parlare del più e del meno con i chat moderator e i tantissimi giocatori

collegati in quel momento. Le sale non hanno orari di chiusura, sono disponibili 24 ore su 24 e non devi nemmeno uscire di casa! Davvero un bel vantaggio se hai voglia di fare quattro chiacchiere nel cuore della notte oppure stai aspettando il bus per tornare a casa. Le chat di norma sono gratuite e non è necessario giocare a bingo online per chattare, proprio perché dovrebbero essere una distrazione dal gioco.

Ci sono altre agevolazioni se gioco a bingo online?

Tra quelli più amati dai giocatori, troviamo anche il bonus riservato a chi invita gli amici e il bonus di benvenuto. A questo punto, il gioco è fatto! Il bello è che per avere questi bonus l'invitato non deve fare nulla, semplicemente iscriversi a seguito di uno di questi codici di invito. Nessun deposito richiesto e una ricompensa sotto forma di bonus invece per il cliente che ha invitato.

Se hai ancora qualche dubbio sul gioco del bingo online ti invitiamo a leggere gli altri articoli per saperne sempre di più!