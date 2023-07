TwitchCon 2023, intervista con Cydonia e StudyTime

Il TwitchCon, la convention di Twitch in Europa, si è svolta a Parigi, sabato 8 e domenica 9 luglio 2023, al centro espositivo Porte de Versailles. Dai Twitch Rivals ai concorsi di cosplay, dai Drag Showcase ai Community Meet & Greet, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza di incontro e condivisione con gli streamer e la più ampia community di Twitch. (VIDEO)



Tra gli streamer italiani che erano presenti a Parigi nel fine settimana della convention, anche alcuni tra i più seguiti e amati: Cydonia, Studytme, Enkk, Michelle Puttini e Panetty. Adnkronos Tech&Games ha incontrato i primi due per un commento non solo sull’evento, ma anche e soprattutto sulla crescente importanza di Twitch come strumento di condivisione in tempo reale. Il successo della piattaforma, iniziata come epicentro della mania dei videogiochi in diretta ma poi espansa in qualsiasi ambito possibile, è del resto inarrestabile: in media, oltre 2,5 milioni di persone fruiscono contenuti in diretta su Twitch a qualsiasi ora, più di 7 milioni di streamer creano contenuti ogni mese, e il numero di utenti che visitano il servizio di live streaming ogni giorno è superiore ai 31 milioni.