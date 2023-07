TwitchCon, gli appuntamenti dal vivo alla convention europea degli streamer

TwitchCon torna anche quest’anno a fare tappa in Europa, dopo l’edizione 2022 ad Amsterdam. L’appuntamento è a Parigi, sabato 8 e domenica 9 luglio 2023, al centro espositivo Porte de Versailles. La convention lo scorso anno ha riunito, fanno sapere gli organizzatori, oltre 14.500 persone al RAI Amsterdam Convention Centre, con un aumento dell’affluenza di oltre il 65% rispetto alla TwitchCon di Berlino 2019, prima edizione europea. TwitchCon si aprirà sabato 8 luglio alle 10.45, con interventi da parte di membri del management di Twitch e degli streamer più seguiti, e proseguirà con le prime fasi del torneo Twitch Rivals, che vedrà squadre provenienti da tutta Europa confrontarsi in sfide dal vivo, per conquistare la finale di domenica. Sempre sabato, alle 17.30, tutta la community sarà chiamata a prendere parte al TwitchCon Drag Showcase, uno tra gli appuntamenti più attesi di TwitchCon, che vedrà esibirsi sul palcoscenico del Glitch Theatre artiste del calibro di DonaTarte, Eevoh, e Psyche.

Le occasioni di incontro si arricchiscono ulteriormente con i MeetUp organizzati nel corso del fine settimana: da quelli proposti per gli appassionati di specifici videogiochi come Minecraft e League of Legends, a quelli pensati per le community LGBTQIA+ e BIPOC (Black, Indigenous and People of Color), fino al Women in Gaming MeetUp, le community che solitamente si ritrovano in chat avranno modo di incontrarsi dal vivo, condividendo esperienze, consigli, riconfermando ancora una volta come siano le persone il cuore pulsante di Twitch, prima ancora che i contenuti disponibili sul servizio. Tornerà poi l’Artist Alley, dove i creator di Twitch potranno esporre le proprie fan art, le sculture e i dipinti da loro realizzati. Per tutti gli artisti musicali è stato invece riservato uno spazio speciale per esibirsi dal vivo e portare a Parigi la propria musica: IriaCovers, OcioSax, KevinChambers sono solo alcuni degli interpreti che saranno protagonisti nel corso dei due giorni. Tra gli streamer italiani che saranno presenti a Parigi nel fine settimana della convention ci saranno anche alcuni tra i più seguiti e amati: Cydonia, Studytme, Enkk, Michelle Puttini e Panetty.