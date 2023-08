Twitter eliminerà il blocco degli utenti: la rivelazione di Musk

Un'altra decisione controversa per Elon Musk, che ha annunciato che Twitter (ora X) presto eliminerà la possibilità di bloccare gli utenti, con l'eccezione dei messaggi diretti. In un post pubblicato sul social di cui è proprietario, Musk ha dichiarato che la funzione di blocco "non ha senso" e ha invece suggerito agli utenti di utilizzare l'opzione di silenziamento. Tuttavia, questa mossa potrebbe essere ostacolata dalle linee guida dell'App Store di Apple. Il commento di Musk è stato una risposta a una domanda sulla validità del "blocco" rispetto al "silenziamento" di qualcuno. "La funzione di blocco verrà rimossa", ha affermato. "Non ha senso." Il caratteristico stile di Musk si è riflettuto nell'annuncio, privo di dettagli specifici.

L'eliminazione della possibilità di bloccare gli utenti sta già suscitando reazioni negative da parte degli utilizzatori di X: la funzionalità di blocco è stata considerata essenziale per contrastare gli abusi sulla piattaforma. A differenza del silenziamento, il blocco impedisce a una persona di visualizzare qualsiasi contenuto sul proprio profilo, impedendo quindi qualsiasi forma di interazione o molestia. In passato, Musk si è dimostrato un grande sostenitore del pulsante di blocco su Twitter, avendo bloccato una vasta gamma di account. Tuttavia, nel mese di febbraio, Musk ha dichiarato di aver "sbloccato tutti" coloro che aveva precedentemente bloccato e ha consigliato agli altri utenti di fare lo stesso. "Il feedback negativo è una cosa positiva," ha scritto.