UFO Robot Goldrake, nuovo trailer dal videogioco ufficiale

Microids ha pubblicato un video di gameplay di UFO Robot Goldrake - Il banchetto dei lupi. Basato sul famoso anime tratto dal manga UFO Robot Goldrake di Go Nagai, questo gioco d'azione darà ai nostalgici la possibilità di vestire i panni di Actarus e del suo grande robot e di vivere le avventure del cartone animato. Ogni elemento è stato progettato per offrire un'esperienza di gioco che promette ore di intensa avventura ed esplorazione. UFO Robot Goldrake - Il banchetto dei lupi sarà disponibile il 14 novembre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile nel 2024. Il gioco seguirà il primo arco narrativo della serie anime, dando ai giocatori la possibilità di rivisitare i momenti più iconici di questa avventura. I fan della serie saranno entusiasti di sapere che il gioco conterrà i temi musicali dell'anime, riorchestrati per un'esperienza ancora più coinvolgente. Questi temi musicali sono stati una parte fondamentale del successo dell'anime e i giocatori potranno ora goderne in modo interattivo. Saranno disponibili anche una Collector’s e una Deluxe Edition di UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi.