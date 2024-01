UK, Hogwarts Legacy batte FIFA dopo 10 anni di dominio in classifica

Hogwarts Legacy è stato il videogioco fisico più venduto nel Regno Unito nel 2023, superando il titolo di calcio EA Sports FC 24: non succedeva da dieci anni che la serie FIFA venisse surclassata. Hogwarts Legacy è stato lanciato a febbraio su PS5, PC e Xbox Series S e X, mentre il gioco di calcio di EA è stato lanciato a settembre. Le vendite di Hogwarts Legacy sono state per la maggior parte su PS5, che ha rappresentato oltre la metà delle vendite del gioco quest'anno. La seconda piattaforma più grande è stata PS4, seguita da Nintendo Switch. La versione PS4 è arrivata a maggio, mentre quella per Nintendo Switch è stata pubblicata a novembre.

Nel 2023 sono stati venduti 12,76 milioni di videogiochi in versione fisica nel Regno Unito, secondo Gfk. Questo rappresenta una diminuzione di quasi il 5% rispetto al 2022. Hogwarts Legacy ha superato anche Super Mario Bros Wonder, che detiene la posizione numero 2 nonostante una caduta del 63% nelle vendite settimana su settimana. Call of Duty: Modern Warfare 3 sale di un posto al numero 3 (in calo del 61% settimana su settimana), mentre Mario Kart 8: Deluxe è al numero 4 (in calo del 44% settimana su settimana).