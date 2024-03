Universal e Nintendo annunciano il nuovo film di Super Mario per il 2026

Nintendo e Illumination hanno annunciato un nuovo film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros. La pellicola sarà lanciata il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti e in molti altri mercati a livello globale, con alcune aree geografiche che vedranno l'uscita nel corso del mese di aprile. Il film sarà prodotto da Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, e Shigeru Miyamoto, direttore rappresentativo di Nintendo e creatore del personaggio. La regia sarà affidata a Aaron Horvath e Michael Jelenic, mentre la sceneggiatura sarà curata da Matthew Fogel.

La co-finanziatrice del progetto sarà Universal Pictures insieme a Nintendo, e la distribuzione cinematografica in tutto il mondo sarà gestita da Universal Pictures. Il film segue il successo incredibile del precedente "The Super Mario Bros. Movie", che ha incassato 1,36 miliardi di dollari in tutto il mondo, stabilendo diversi record al box office inclusi il maggior incasso mondiale nel weekend di apertura per un film d'animazione e il primo film basato su un videogioco a superare il miliardo di dollari al botteghino.