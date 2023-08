Valorant, inizia l'Episodio 7: Atto II con una nuova mappa

Riot Games ha svelato Sunset, la nuova mappa in arrivo con l'Episodio 7: Atto II di Valorant, che inizia il 29 agosto. Ispirata alla città natale di Riot, Los Angeles, Sunset include diversi classici della cultura di LA, tra cui i chioschi ambulanti, l'architettura in stile art déco e mission, il traffico, i tramonti al neon e i graffiti, che hanno offerto l'occasione di collaborare con alcuni artisti locali. È una mappa con 3 corsie e 2 punti, sulla quale i giocatori possono aspettarsi che il controllo del centro diventi un elemento chiave delle loro strategie. Valorant ha anche condiviso alcuni aggiornamenti sul suo sistema competitivo a squadre, Premier, il cui lancio ufficiale avverrà in occasione dell'Episodio 7: Atto II. Sono state introdotte delle divisioni ufficiali e le partite settimanali ora avverranno su tutte e sette le mappe competitive. Inoltre, da qui in avanti sarà tenuta ufficialmente traccia dei risultati e della cronologia della carriera dei giocatori. In futuro, Premier sarà collegato al VCT. I primi cambiamenti per creare questa nuova strada per le competizioni professionali avverranno a inizio 2024.

Inoltre, sono in arrivo i modelli Imperium, per riportate in vita draghi antichi imprigionati nella giada e nello smeraldo con le nuove versioni di Vandal, Sheriff, Operator, Judge e l'arma da mischia a due mani Lame di Imperium. "Chi ha partecipato alla beta chiusa di Valorant nel 2020 di sicuro ricorda la linea di modelli Imperium. Il drago era l'elemento cardine di una linea di modelli il cui tema principale era quello delle armi e delle armature tipiche dell'Asia orientale. Abbiamo ritenuto che il tema fosse molto promettente e meritasse di essere rifinito ulteriormente per farne emergere il vero potenziale. Invece di lasciare la linea di modelli alla semplicità originaria, siamo ripartiti da capo e abbiamo ideato la versione che vi presentiamo oggi.” dichiara Jean Luc Tin Sive, Senior Producer del gioco. Tante le novità in arrivo con L'Episodio 7 Atto II, e Mingxi Zou, Producer del gioco, ha voluto parlare di alcuni aspetti decisivi nella creazione del nuovo Pass Battaglia: “Anche se il Champions si è appena concluso, sappiamo che l'entusiasmo non è ancora svanito. Per celebrare il recente raduno della community, abbiamo ideato un pass battaglia che vuole catturare l'energia del torneo e lo spirito colorato di Los Angeles, la città ospitante. Il nostro obiettivo con questo pass battaglia è stato non solo quello di rievocare gli elementi principali del gioco competitivo di quest'anno, ma anche quello di rispecchiare i sogni e le aspirazioni condivisi dai giocatori e dalla città stessa”.