Venice 2089, il gioco made in Italy arriva su console

Venice 2089 è un videogioco narrativo ed esplorativo ambientato in una Venezia del futuro colpita dagli effetti del cambiamento climatico, vincitore dell’ultima edizione di Red Bull Indie Forge e, recentemente, del premio Best Italian Debut Game ottenuto durante gli Italian Video Game Awards 2023. Realizzato da Safe Place Studio, giovanissima casa di sviluppo indipendente fondata nel 2021, Venice 2089 arriva ora sulle principali console di gioco: il 20 luglio 2023 per Xbox e il 27 luglio per Playstation e Nintendo Switch.

Venice 2089 vede come protagonista Nova, un’adolescente in vacanza nella sua città natale. La storyline del gioco è ispirata ad avvenimenti realmente accaduti nella città lagunare proprio nel vicino 2019. Le maree record che hanno interessato Venezia sono una realtà che potrebbe avere conseguenze ben più gravi di quelle a cui siamo oggigiorno abituati. Il forte attaccamento che alcuni membri del team hanno con questa città, è stato lo spunto per dar vita alla figura della giovane teenager protagonista del titolo che, a bordo di un hoverboard, sarà chiamata a esplorare la città e a interagire con i pochi abitanti rimasti per trovare una qualche soluzione alle cause delle continue inondazioni. I giocatori avranno l’opportunità di esplorare due versioni della celebre città lagunare: con la bassa marea il capoluogo veneto appare non poi così diverso da oggi, ma è con l’alta marea che la protagonista dovrà muoversi su piattaforme sopraelevate; alcune strade o vicoli non più accessibili costringeranno pertanto Nova a trovare nuove vie per attraversare la città.

Indie Forge è l’iniziativa di Red Bull che ogni anno chiama a raccolta gli sviluppatori di videogiochi indipendenti d’Italia per dare loro l’opportunità di far decollare il proprio progetto ricevendo il supporto necessario. Anche per quest’anno, Red Bull Indie Forge ha aperto le candidature ai team di sviluppo.