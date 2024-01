Vodafone si allea con Qualcomm e Xiaomi per 5G più veloce in Europa

Vodafone Group, in collaborazione con Qualcomm e Xiaomi, ha recentemente condotto una sperimentazione di tecnologia uplink 5G, finalizzata a migliorare significativamente la velocità di upload e a espandere la copertura mobile. Questo test, definito come il primo del suo genere in Europa, segna un passo avanti nel mondo della connettività mobile. Secondo quanto riferito in una dichiarazione congiunta, il progetto ha visto l'integrazione della rete 5G standalone (SA) di Vodafone con l'ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e il prossimo smartphone di punta di Xiaomi. L'utilizzo combinato di questi tre elementi ha permesso di raggiungere velocità di upload di picco fino a 273Mb/s, più del doppio della media delle velocità di "molti degli smartphone e servizi broadband domestici di oggi", che si attestano sui 100Mb/s. Questo incremento avvicina le velocità di upload a quelle di download, tradizionalmente più elevate.

L'aggiornamento delle capacità di uplink è particolarmente significativo in vista del lancio dei dispositivi di nuova generazione previsto per quest'anno. Secondo le aziende coinvolte, ciò permetterà upload più veloci di foto e video sui social media e sul cloud. Inoltre, contribuirà a soddisfare la crescente domanda per applicazioni in realtà virtuale e aumentata e nel mondo del gaming. La tecnologia chiave per ottenere questo miglioramento è stata l'aggregazione di carrier in uplink con Tx switching, che combina più canali di trasmissione supportati dallo smartphone di Xiaomi e dalle antenne mobili.

Alberto Ripepi, Chief Network Officer di Vodafone, ha dichiarato che l'obiettivo dell'azienda è di far sì che i suoi clienti "siano tra i primi al mondo a beneficiare di questa nuova caratteristica 5G non appena sarà disponibile". Ha inoltre sottolineato gli sforzi di Vodafone nel "rafforzare un ecosistema di fornitori e sviluppatori". I test pilota sono stati condotti in Spagna e Germania, utilizzando la rete SA 5G commerciale di Vodafone in quest'ultimo paese. Vodafone Germania aveva lanciato i servizi SA 5G commerciali nel 2021 con Ericsson e Oppo e prevede di implementare questa tecnologia lungo le rotte ferroviarie che collegano le principali città del paese entro il 2025.