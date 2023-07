Vorwerk Folletto VK7s, il test

Vorwerk, l'azienda tedesca con una lunga storia di produzione di elettrodomestici di qualità, ha recentemente lanciato il suo ultimo modello di aspirapolvere, il Folletto VK7s, realizzato con materiali riciclabili al 100% e con componenti derivati da materie prime riciclate. Questo sistema di pulizia avanzato e personalizzabile ha il vantaggio di sfruttare una tecnologia senza fili, che combina potenza di aspirazione e una poco prevedibile silenziosità. Il Folletto VK7s si caratterizza per il suo design ergonomico, pensato per massimizzare la facilità d'uso del cliente. Il dispositivo è leggero, il corpo dell'aspirapolvere pesa circa 2,3 kg, con un manico rotante che facilita la pulizia degli angoli e delle aree difficili da raggiungere come le aree che si trovano sotto i mobili, i divani o ancora i letti. Ottima l'integrazione di una leva che permette di sganciare facilmente il corpo dell’aspirapolvere garantendo versatilità, intuitività e semplicità nell'interazione con i diversi accessori.Il suo design compatto, moderno ed elegante è arricchito da una funzione Start & Stop e da un display a LED che fornisce aggiornamenti sullo stato del sistema e sulla carica residua. L'aspirapolvere utilizza una batteria al litio ad alte prestazioni, garantendo un tempo di utilizzo prolungato.

La batteria contiene inoltre un materiale auto-raffreddante che contribuisce a estendere la sua durata. Il Folletto VK7s opera con un livello di rumore estremamente basso, rendendolo ideale per l'uso in qualsiasi momento. Con una ricarica si può tranquillamente pulire un appartamento di 90 mq anche se la durata della batteria varia in funzione del tipo di utilizzo. Il tempo di utilizzo si abbassa se per esempio si puliscono tappeti o si utilizza la pulilava, tuttavia una batteria di riserva facilmente sostituibile con quella esausta garantisce un'esperienza senza interruzioni. Uno degli aspetti più notevoli del Folletto VK7s è la sua tecnologia di pulizia intelligente. I test effettuati hanno evidenziato la capacità automatica di adattamento della modalità di aspirazione in base al tipo di superficie con una funzione Power Boost, attivabile tramite un tasto posto sotto il manico e facilmente raggiungibile spostando un dito, per una pulizia più profonda. Inoltre, il dispositivo può essere personalizzato e monitorato attraverso la Folletto App, che permette non solo di modificare le impostazioni di pulizia e di tenere traccia delle statistiche e degli aggiornamenti ma offre inoltre la possibilità di contattare il servizio clienti e accedere a consigli e FAQ sull'utilizzo del dispositivo in uso.

In termini di igiene, il Folletto VK7s utilizza sacchetti Filtrello che trattengono il 99,99% delle particelle allergeniche fino a 0,3 micron, grazie anche alla presenza di un filtro HEPA, rendendolo ideale anche per persone sensibili alla polvere o affette da sintomatologie allergiche. Un ulteriore vantaggio è che i sacchetti sono realizzati con oltre l'80% di materiali riciclati, sottolineando l'impegno di Vorwerk per la sostenibilità. Inoltre, l’applicazione notifica all’utente quando il filtro deve essere pulito. Il Folletto VK7s viene fornito con una gamma di accessori che aumentano la sua versatilità. Tra questi, la spazzola elettrica multifunzione EB7s utilizza un sistema di riconoscimento ad ultrasuoni per pulire efficacemente le diverse superfici della casa. La spazzola elettrica per imbottiti PB7s è perfetta per la pulizia di mobili, divani e tessuti. La Pulilava SP7s, permette di aspirare e lavare i pavimenti in un solo passaggio, viene fornita inoltre di diversi panni adattabili a differenti tipi di pavimento. Il movimento del piatto della spazzola è progettato per generare pressione e pulire così energicamente la superficie. Il serbatoio dell'acqua con un tappo che funge anche da dosatore per il detersivo incorporato, è innovativo e facilissimo da rimuovere e rimettere. Anche la manutenzione si riduce al minimo grazie ad un sistema di aggancio e sgancio automatico e intuitivo.

Il sistema Folletto VK7s è dotato di un set specifico di accessori per la pulizia aerea e outdoor. TD7 Libellula è un piccolo e pratico strumento per la pulizia delle tende e dei sedili delle auto in pelle, utile e funzionale anche per rimuovere polvere, fibre, pelucchi e peli di animali domestici dai tessuti - e funziona brillantemente anche sui vestiti. FD7 Tucano è dotato di un beccuccio con setole inclinate, lunghe ed estremamente morbide. E' perfetto per pulire gli abitacoli delle auto, le tastiere del PC o del pianoforte, librerie, davanzali e mensole con complementi d’arredo, da cornici e ornamenti, lampade da terra e paralumi e cappe aspiranti. CD7 Pellicano è dotato di un beccuccio con punta in gomma flessibile, progettato per raggiungere i punti e gli spazi più ristretti come gli interstizi dei divani o gli interni delle auto, ad esempio gli spazi tra i sedili. VD7 Formichiere - con BA7 Tulipano con MB7 Bucaneve - è un set che comprende un beccuccio regolabile con punta estensibile e flessibile, un accessorio di perforazione e una spazzola per fessure. Consente di aspirare polveri anche sottilissime da spazi estremamente ristretti e fessure ed è perfetto per aspirare da battiscopa, caloriferi e interstizi tra mobili e librerie.

Gli accessori prolunga - ovvero il Tubo flessibile SB7 e il Tubo Telescopico TR7 - consentono di raggiungere ogni altezza, superficie, angoli e sporgenza anche fuori vista, e hanno un unico e fondamentale scopo: aiutare a pulire con più facilità le zone più difficili da raggiungere perché particolarmente alte, come per esempio il soffitto o le aste delle tende. Grazie all’attacco ovale si possono collegare rapidamente gli accessori prolunga dotati di uno snodo girevole regolabile in 4 posizioni al sistema Folletto VK7s. In sintesi, il Folletto Vorwerk VK7s è un dispositivo di pulizia altamente avanzato che combina un’aspirazione potente con funzionalità intelligenti e versatili. Peso contenuto ed ergonomicità lo rendono facilmente utilizzabile e la versatilità degli accessori lo rendono unico nel panorama dei sistemi di pulizia. Per chi volesse acquistare il Folletto VK7s l'unico sistema è quello di rivolgersi ad un agente Folletto per una dimostrazione a domicilio attraverso il sito ufficiale.