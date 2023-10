WhatsApp, arrivano i messaggi vocali che spariscono dopo un ascolto

WhatsApp sta attualmente testando la possibilità di inviare messaggi vocali che possono essere ascoltati solo una volta dal destinatario. Questa nuova funzione, attualmente disponibile solo per un numero ristretto di utenti Android e iOS che stanno utilizzando la versione beta dell'applicazione, consente di inviare messaggi vocali con un'opzione di ascolto una sola volta. Per farlo, basta toccare l'icona con il numero "1" che appare a destra del simbolo del messaggio vocale durante la registrazione. Dopo aver inviato il messaggio vocale con questa modalità attiva, né l'utente che l'ha inviato né il destinatario saranno in grado di riascoltarlo dopo che è stato riprodotto una volta. Il servizio di messaggistica di proprietà di Meta ha già implementato una funzione simile chiamata "Visualizza una volta" per foto e video nel 2021, quindi l'espansione di questa opzione ai messaggi vocali sembra un passo logico. Come per tutte le funzionalità in fase beta di WhatsApp, non è possibile dire con certezza se e quando questa nuova opzione sarà disponibile per tutti gli utenti. In passato, c'erano indiscrezioni riguardo alla possibilità che WhatsApp implementasse la funzionalità "Visualizza una volta" anche per i messaggi di testo, ma ad oggi, questa caratteristica non è ancora stata introdotta.