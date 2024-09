World Payments Report 2025: la trasformazione digitale è alle porte

Il World Payments Report 2025 del Capgemini Research Institute, pubblicato recentemente, ha evidenziato una fase significativa di riconfigurazione del settore, i pagamenti istantanei e account-to-account (A2A) risultano aver acquisito stanno un ruolo sempre più dominante.

Secondo le proiezioni del report, i pagamenti istantanei rappresenteranno il 22% delle transazioni non-cash globali entro il 2028. Questa crescita è sostenuta dalla preferenza dei consumatori per soluzioni di pagamento rapide e senza frizioni, oltre che dalla crescente diffusione dell'e-commerce che richiede sistemi di transazione efficienti e immediati. L'introduzione della direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2) nel 2018 ha segnato un punto di svolta, aprendo la strada all'open banking e, di conseguenza, all'open finance. Quest'ultimo, pur trovandosi ancora nelle fasi iniziali di adozione a livello globale, è destinato a ridefinire il panorama finanziario, promuovendo maggiore trasparenza e competitività tra gli operatori del settore.

L'analisi del Capgemini Research Institute svela inoltre come le soluzioni di pagamento A2A stiano sfidando i sistemi tradizionali, potenzialmente riducendo la quota di mercato delle transazioni effettuate con carte di credito. Questa tendenza pone le basi per una revisione delle strategie commerciali delle istituzioni finanziarie, le quali dovranno adattarsi a differenti opportunità di innovazione o diversamente affrontare i rischi di perdita di introiti derivanti dalle commissioni interbancarie.

Nonostante l'entusiasmo per l'innovazione, molti istituti bancari hanno manifestato e manifestano una crescente preoccupazione relativa alle frodi e altri rischi operativi associati ai pagamenti istantanei. Allo stato attuale, il rapporto sottolinea come effettivamente solo una ristretta minoranza delle banche sia in grado di gestire pienamente tali pagamenti, evidenziando una lacuna significativa in termini di preparazione infrastrutturale e tecnologica.

Il World Payments Report sottolinea la necessità per le banche di adattarsi rapidamente ai cambiamenti in corso, soprattutto in vista delle scadenze normative imminenti come il regolamento sui pagamenti istantanei dell'UE del 2025. Le istituzioni finanziarie saranno chiamate a garantire la piena funzionalità dei pagamenti istantanei, promuovendo al contempo l'integrazione dell'open finance nel loro modello operativo.