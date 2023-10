X, il valore di Twitter trasformato da Elon Musk è calato del 55%

Lunedì scorso, i dipendenti di X sono stati premiati con quote di partecipazione nella società del valore di 19 miliardi di dollari, ossia 45 dollari per azione. Questo prezzo rappresenta un calo del 55% rispetto al prezzo originale pagato da Musk, come riportato nei documenti, i quali specificano che "il valore equo di mercato per azione è determinato dal Consiglio di Amministrazione in base a una serie di fattori, nel rispetto delle normative fiscali applicabili". Da notare che Musk è il presidente di X e non ha ancora istituito un consiglio ufficiale. Dopo l'acquisizione di Twitter, Musk ha dichiarato di voler modellare il piano di compensi dell'azienda secondo il modello adottato da SpaceX. Anche se SpaceX è una società privata, consente ai dipendenti di vendere periodicamente una parte delle loro azioni a investitori esterni. Le quote di partecipazione assegnate ai dipendenti di X sono chiamate unità di azioni vincolate, o RSU. Queste RSU vengono assegnate nel corso di quattro anni dalla data di concessione e richiedono un "evento di liquidità", come un'offerta pubblica iniziale (IPO) o la vendita dell'azienda, per essere tassate come reddito, spiegano i documenti interni. Fino a oggi, i dipendenti di X hanno lavorato senza conoscere il vero valore della società da quando è stata acquistata da Musk. Questa informazione sulle quote finalmente risponde alla domanda, anche se sembra che la valutazione di Musk possa essere ancora troppo generosa. Uno dei suoi principali investitori, la società di gestione fondi Fidelity, ritiene che il valore di X sia inferiore del 65% rispetto al momento dell'acquisto.