Xbox Developer Direct: tutti i giochi presentati, da Avowed a Indiana Jones

Durante l'evento Developer_Direct, Xbox ha annunciato l'arrivo di cinque giochi per la console Xbox Series X|S, PC, Game Pass e piattaforme cloud. Queste novità, in programma per il 2024, sono frutto del lavoro congiunto dei team di sviluppo di Xbox, Bethesda e Square Enix, che hanno condiviso anteprime esclusive e gameplay durante la diretta. Uno degli annunci più attesi è quello di Avowed, un gioco di ruolo d'azione fantasy di Obsidian, in uscita nell'autunno del 2024. Il titolo promette di mantenere il marchio di fabbrica di Obsidian con storie coinvolgenti e un'enfasi sulle scelte del giocatore. Carrie Patel, Gabe Paramo e Matt Hansen hanno offerto uno sguardo dettagliato sul gioco, invitando i fan a seguire un'intervista esclusiva sul canale Podcast Xbox il 22 gennaio per ulteriori dettagli.

Ninja Theory ha poi svelato di più su Senua's Saga: Hellblade II, che sarà disponibile dal 21 maggio 2024. I giocatori potranno immergersi in questa avventura graficamente stupefacente, già disponibile per il preload su Xbox Game Pass e nella lista dei desideri di Steam. Ara: History Untold, un nuovo gioco strategico storico di Oxide Games, è previsto per l'autunno del 2024 su PC e sarà disponibile al lancio su PC Game Pass. Gli appassionati possono approfondire i dettagli del gioco attraverso un'intervista con Michelle Menard, Design Director del progetto.

Square Enix ha poi rivelato Visions of Mana, l'ultimo capitolo della serie, che torna dopo 15 anni. Previsto per l'estate del 2024 su Xbox Serie X|S e PC, il producer Masaru Oyamada ha condiviso un'anteprima del gioco, promettendo un'avventura ricca di fascino e mistero. Infine, Indiana Jones and the Great Circle è stato ufficialmente annunciato, con una data di uscita prevista per il 2024. Il gioco, sviluppato dal team di MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games e prodotto da Todd Howard di Bethesda Game Studios, promette di far rivivere le avventure del celebre archeologo con oltre 13 minuti di gameplay mostrati durante l'evento.