Xbox, la nuova Operation di Halo Infinite: Cyber Showdown III

Xbox ha recentemente annunciato il lancio della nuova Operation di Halo Infinite, denominata Cyber Showdown III. L'aggiornamento introduce un Pass Operation gratuito di 20 livelli, arricchito da una serie di update che promettono di arricchire l'esperienza di gioco per i fan della storica saga. Al centro dell'attenzione troviamo la "viral machine" di Cyber Showdown III, che propone una versione oscura e cyberpunk dell'iconica armatura CHIMERA. La rivisitazione non è solo estetica, ma introduce anche un nuovo livello di personalizzazione per i giocatori. Il Pass Operation, completamente gratuito, offre venti livelli di ricompense, tra cui divise, stemmi per le armi e tag.

La personalizzazione è un pilastro fondamentale di Cyber Showdown III. La maggior parte dei contenuti personalizzati può essere applicata a tutti i nuclei dell'armatura all'interno del multiplayer di Halo Infinite, permettendo ai giocatori di distinguersi sul campo di battaglia. Per coloro che cercano ancora più esclusività, sono disponibili opzioni premium per l'Operation Pass, inclusi uno slot sfida extra e il rivestimento dell'armatura "Emberbreak", tra le altre ricompense. Una delle aggiunte più entusiasmanti di questa Operation è la mappa multigiocatore "Elevation". Situata all'interno di un ascensore spaziale, questa mappa è stata interamente creata utilizzando la modalità Forge di Halo Infinite.

La modalità Husky Raid, una variante caotica di Capture the Flag con caricamenti di armi casuali, è stata arricchita con l'aggiunta di sei nuove mappe. Queste mappe, create nella modalità Forge dalla community di Halo, includono: Formation, Merchant’s Square, Outlook, Pharaoh, Urban Raid, War’uto. Ogni mappa promette di offrire esperienze uniche, spingendo i giocatori a sviluppare nuove tattiche e strategie di gioco.