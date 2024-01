Xbox lancia la nuova serie di controller wireless Vapor

Xbox ha annunciato l'introduzione della nuova serie Vapor per la sua famiglia di controller Wireless. Questa linea è ora disponibile per la personalizzazione attraverso Xbox Design Lab, offrendo ai giocatori l'opportunità di creare un controller con le colorazioni che preferiscono. Gli appassionati hanno a disposizione sei diversi top cover Vapor tra cui scegliere. In aggiunta alla possibilità di personalizzazione, Xbox ha introdotto una nuova edizione speciale: il controller wireless Xbox Dream Vapor, attualmente disponibile per il pre-order al prezzo di 69.99 euro. Questo modello si distingue per il suo motivo rosa-viola che si estende a elementi quali thumbstick, bumper, grilletti e un D-pad ibrido di colore rosa tenue.

Ulteriori dettagli includono impugnature laterali gommate viola e pulsanti ABXY rosa tenue con accenni al viola, arricchiti da uno sfondo dinamico che integra il design nell'interfaccia utente delle console Xbox Series X|S. La collezione Vapor offre una gamma di opzioni di personalizzazione, dalle cover Nocturnal Vapor, che giocano su tonalità che spaziano dal verde scuro al grigio, alla Fire Vapor, che si caratterizza per un mix di rosso fuoco e arancione. Dopo aver scelto la cover preferita, i giocatori possono proseguire nella personalizzazione selezionando tra una varietà di colori e stili per pulsanti ABXY, grilletti, D-pad, thumbstick, e impugnature laterali e posteriori gommate disponibili su Xbox Design Lab.